Hug Day 2021 Wishes In Hindi: वैलेंटाइन वीक में हग डे (Hug Day 2021) काफी अहम दिन होता है. ये दिन सभी कपल्स के लिए खास होता है. इस दिन हग (Hug Day 2021 Wishes In Hindi)यानी गले लगकर प्‍यार जताया जाता है. हग डे पर अगर आप भी गर्लफ्रेंड या ब्‍वायफ्रेंड को इंप्रेस करने की योजना बना रहे हैं तो उन्‍हें खास मैसेज भेज सकते हैं. कपल्स हग डे पर एक दूसरे को गले लगाकर अपनी फीलिंग्स बयां करते हैं और एक दूसरे को अपने दिल की सभी बात बता देते हैं. इसके साथ ही वो एक-दूसरे को हग डे (Hug Day 2021 Wishes)के मैसेजेस भी भेजते हैं. आइए देखते हैं हग डे पर खास मैसेजेस-

अपनी बांहों में मुझे बिखर जाने दो

सांसों से अपनी मुझे महक जाने दो

दिल बेचैन है कब से इस प्यार के लिए

आज तो सीने में अपने मुझे उतर जाने दो

Happy Hug Day 2021

देखा है जबसे तुमको मेरा दिल नहीं है बस में

जी चाहे आज तोड़ दूं दुनिया की सारी रस्में

तेरा साथ चाहता हूं तेरा हाथ चाहता हूं

बांहों में तेरी रहना मैं दिन रात चाहता हूं

Happy Hug Day 2021

मन ही मन करती हूं बातें

दिल की हर एक बात कह जाती हूं

एक बार ले लो बाहों में अब तो साजना

यही हर बात कहते-कहते रूक जाती हूं

Happy Hug Day 2021

जैसे Romoe ने Juliet को

जैसे Laila ने Majnu को

जैसे Heer ने Ranjha को

गाले लगाया था

बस उसी तरह तुम मुझे Hug करो

Happy Hug Day 2021

सिर्फ एक बार गले लगकर मेरे दिल की धड़कन सुन

फिर लौटने का इरादा हम तुम पर छोड़ देंगे

हैप्पी हग डे..

देख के तेरा हसीं चेहरा

खुशी से फूल जाती हूं

आके बाहों में तुम्हारी

सारा दर्द भूल जाती हूं

हैप्पी हग डे…

बातों-बातों में दिल ले जाते हो,

देखते हो इस तरह जान ले जाते हो,

अदाओं से अपनी इस दिल को धड़काते हो,

लेकर बांहों में सारा जहां भुलाते हो.

हैप्पी हग डे…