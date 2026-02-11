  • Hindi
  • Lifestyle
  • Hug Day 2026 Different Types Of Hugs And Their Meaning How To Celebrate Day 6 Of Valentines Week

Hug Day 2026: ये हैं 10 तरह के हग जो बिना बोले करते हैं प्यार जाहिर, जानें सभी का मीनिंग

वेलेंटाइन वीक के 6 वें दिन को हग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे में अगर आपके दिल के भी कोई करीब हैं तो ,उन्हें इस हग डे प्यार से गले लगाएं, लेकिन उससे पहले हर आपको अलग-अलग तरीकों के हग का मतलब जान लेना चाहिए

Published date india.com Published: February 11, 2026 2:20 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
Hug Day 2026: ये हैं 10 तरह के हग जो बिना बोले करते हैं प्यार जाहिर, जानें सभी का मीनिंग

इन दिनों प्यार का त्योहार यानी वैलेंटाइन वीक चल रहा है. वैलेंटाइन वीक में प्यार का जश्न हर दिन अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है. ये त्योहार 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) पर खत्म होता है. वैलेंटाइन वीक के 6वें दिन यानी 12 फरवरी को हग डे मनाया जाता है. इस दिन सभी अपने लव्ड वन को गले से लगाते हैं और उन्हें अपने प्यार का एहसास कराते हैं. यह दिन गले लगने (हग) का है, क्योंकि कहते हैं एक टाइट हग बिना बोले बहुत कुछ कह देता है.

दरअसल में जब हम हग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का हॉर्मोन रिलीज होता है, जो तनाव कम करता है, खुशी बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है. हालांकि अक्सर लोगों को लगता है कि इस सिर्फ प्यार को ही गले लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपके दिल के जो भी करीब हो, जैसे मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्तों को भी हग करके प्यार जाहिर कर सकते हैं. आइए पहले जानते हैं हग के अलग-अलग प्रकार और उनका मतलब.

कई तरह के होते हैं हग, आइए जानते हैं मतलब-

क्लासिक हग (Classic Hug)

क्लासिक हग सबसे आम और नॉर्मल प्रकार का हग है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर करते हैं. इसे फ्रेंडली हग या स्टैंडर्ड हग भी कहते हैं. इसमें दोनों व्यक्ति एक-दूसरे के सामने खड़े होते हैं. दोनों अपने हाथ फैलाकर एक-दूसरे से गले मिलते हैं. सिर एक-दूसरे के बगल में या कंधे पर रखा जाता है. यह हग आमतौर पर 3-5 सेकंड तक रहता है. अगर थोड़ा टाइट हो तो रोमांटिक भी हो सकता है.

बेयर हग (Bear Hug)-

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

बेयर हग सबसे प्यारा हग होता है, जब हम किसी को बहुत टाइट गले लगाते हैं तो समझ लें ये बेयर हग है. यह गहरे प्यार, सुरक्षा और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था का मतलब दर्शाता है. अक्सर इसे पार्टनर या करीबी दोस्त करते हैं.

साइड हग (Side Hug)

अक्सर किसी प्रोफेशन में या कैजुअल मीट्स में लोग साइड हग करते हैं. एक तरफ से हाथ डालकर कंधे से लगाना, साइड हग होता है. स्कूल-कॉलेज के दोस्त या नए मिले लोगों के साथ आप साइड हग कर सकते हैं. इसे रोमांटिक नहीं माना जाता है

वेस्ट हग (Hug at the Waist)

कमर पर हाथ रखकर गले लगना, यह बेहद रोमांटिक हग होता है, इसे वेस्ट हग कहते हैं. इसका मतलब होता है कि तुम मेरे बहुत करीब हो. ये पार्टनर के बीच प्यार और आकर्षण को दिखाता है.

हग फ्रॉम बिहाइंड (Hug from Behind)

पीछे से आकर गले लगना, ये बेहद इंटीमेट और सुरक्षात्मक हग होता है. इस हग को करके आपको स्पेशल फील होता है. हग फ्रॉम बिहाइंड लवर्स के बीच पॉपुलर हग है.

क्विक हग (Quick Hug)

बस 2-3 सेकंड का छोटा हग, यह पॉलिट या फॉर्मल हग होता है, जैसे किसी मीटिंग में किसी से मिलने-जुड़ने पर किया जाता है, इसमें दिल की भावनाएं नहीं जुड़ी होती हैं.

वन-आर्म्ड हग (One-Armed Hug)

सिर्फ एक हाथ से गले लगाना, यह कैजुअल और फ्रेंडली हग होता है. कभी-कभी ये शर्म के चलते या फिर जल्दबाजी में किया गया हग होता है.

लॉन्ग हग (Long Hug)

10-20 सेकंड या उससे ज्यादा समय तक गले लगने को लॉन्ग हग कहा जाता है. यह गहरे प्यार या किसी को लंबे समय से मिल करने या सपोर्ट को दिखाता है.

पैटिंग हग (Patting Hug)

पीठ थपथपाते हुए हग करना पैटिंग हग कहलाता है. ये हग किसी को शाबाशी देने के लिए या कंसोलेशन (सांत्वना) के लिए दिया जाता है.

फ्लर्टी हग (Flirty Hug)-

थोड़ा करीब आकर आंखों में आंखे डालकर एक दूसरे को देखकर या मुस्कुराते हुए जब हग किया जाता है तो ये फ्लर्टी हग कहलाता है. यह सामने वाले के प्रति आकर्षण और फ्लर्टिंग दिखाता है.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.