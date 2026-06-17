गर्मी से राहत देने के लिए किसी वरदान से कम नहीं ताड़गोला, शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ मिलते हैं इतने फायदे

Ice Apple Benefit: गर्मियों का मौसम आते ही लोगों को ताजगी चाहिए होती है. आज आपको एक फल ताड़गोला के बारे में बताते हैं, जो समर में किसी वरदान से कम नहीं है. आइए आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 17, 2026, 2:11 PM IST
(Pic credit-pexel)
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  • गर्मी में ताड़गोला खाना सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं.
  • कब्ज, अपच और पेट की अन्य समस्याओं से राहत दिलाने में भी ये मददगार होता है.
  • ताड़गोला का सेवन शरीर को ठंडक देता है और साथ ही लू से भी बचाता है.
  • ताड़गोला में जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है.

Ice Apple Benefit: गर्मियों में लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है. बदलते मौसम और गर्मियां सेहत को काफी ज्यादा खराब कर देती है. तेज धूप, पसीना, डिहाइड्रेशन और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी आपके शरीर को खराब कर सकती है. लोग शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी, तरबूज, खीरा और बेल जैसे फलों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आपको बता दें समर सीजन में लोगों को ताड़गोला खाना बेहद ही पसंद हैं. जिसे गर्मियों का प्राकृतिक कूलेंट कहा जाता है. ताड़ के पेड़ से मिलने वाला ये फल खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही लोगों को भी इसको खाना बेहद ही पसंद होता है. ये दिखने में पारदर्शी और जेली जैसा फल होता है, तो सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसको समर में खाते हैं,तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं. आइए आपको इसके जबरदस्त फायदे के बारे में बताते हैं.

गर्मी में ताड़गोला खाना के फायदे

1. पाचन तंत्र

अगर आप रोजाना गर्मी में ताड़गोला खाते हैं, तो कब्ज, अपच और पेट की अन्य समस्याओं से राहत आपको मिल सकती है. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नियमित मात्रा में इसका सेवन करने से आंतों की समस्या भी बेहतर होगी और साथ ही पेट भी आपका हल्का रहेगा.

2. वजन को कम

अगर आप गर्मी में ताड़गोला को खाते हैं, तो आप अपने बढ़ते वजन से भी छुटकारा पा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसमें कैलोरी कम और पानी अधिक होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है.

3. डिहाइड्रेशन से बचाव

इस फल में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है. समर में डिहाइड्रेशन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ताड़गोला में मौजूद पानी में पोषक तत्व काफी ज्यादा होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड बनाएं रखने में काफी ज्यादा मददगार होता है. आपको इसको रोजाना खाना ही चाहिए.

4. त्वचा के लिए फायदेमंद

गर्मी के मौसम में ताड़गोला को खाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा चमकदार बनती है और साथ ही त्वचा में प्राकृतिक चमक बनी रह सकती है और रूखापन कम हो सकता है. पसीना, धूप और डिहाइड्रेशन की वजह से आपका चेहरा खराब हो जाता है,लेकिन इसको खाने से आपकी स्किन चमकदार रहती है.

5. एसिडिटी से राहत

गर्मियों में एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या काफी ज्यादा होती है. ताड़गोला की ठंडी तासीर पेट को शांत रखने में काफी ज्यादा मददगार होती है आपको एकदम खाकर देखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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