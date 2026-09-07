दूध पर नहीं जमती मोटी मलाई तो अपनाएं ये देसी ट्रिक, साफ दिखाई देगा फर्क

हर घर में ज्यादातर दूध आता ही है. बहुत सी महिलाएं दूध को गर्म करके उसकी मलाई निकालकर फ्रिज में कई दिनों तक स्टोर करती हैं और बाद में उसी मलाई से घर पर देसी घी बना लेती हैं. लेकिन अगर दूध को सही तरीके से उबाला और ठंडा न किया जाए, तो उस पर मोटी मलाई नहीं जम पाती. ऐसे में कई दिनों तक मलाई इकट्ठा करने के बाद भी अच्छी मात्रा में घी नहीं निकल पाता. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं कि दूध में मोटी मलाई नहीं जमती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको पतले दूध में भी मोटी मलाई जमाने का आसान तरीका बताएंगे. कुछ लोगों को लगता है कि दूध में फैट कम होने या दूध पतला होने की वजह से उस पर अच्छी मलाई नहीं जमती. हालांकि, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. कई बार दूध को सही तरीके से गर्म और ठंडा न करने की वजह से भी मलाई ठीक से नहीं जम पाती. इसलिए अगर आप भी दूध पर मोटी मलाई जमाना चाहते हैं, तो दूध को गर्म करने से लेकर ठंडा करने तक के सही तरीके को अपनाएं. इस आसान ट्रिक की मदद से आपको मलाई की मोटाई में साफ फर्क देखने को मिल सकता है.
अगर आपको ज्यादा मोटी मलाई चाहिए, तो संभव हो तो भैंस के दूध का इस्तेमाल करें. आमतौर पर भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में फैट अधिक होता है, इसलिए इससे मलाई की परत भी ज्यादा मोटी जम सकती है. दूध की गुणवत्ता और फैट की मात्रा अलग-अलग हो सकती है, इसलिए हर दूध में परिणाम एक जैसा होना जरूरी नहीं है.
दूध पर मोटी मलाई पाने के लिए दूध को किसी चौड़े और गहरे बर्तन में डालकर गैस पर रखें. पहले दूध को अच्छी तरह उबलने दें. इसके बाद गैस की आंच धीमी कर दें और दूध को करीब 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें. इस दौरान दूध को बार-बार नहीं चलाना चाहिए. धीमी आंच पर पकाने से दूध थोड़ा गाढ़ा होता है और ऊपर मलाई की परत बनने के लिए बेहतर स्थिति तैयार होती है. इससे मोटी मलाई आती है. दूध को उबालते समय बर्तन को पूरी तरह बंद करके न रखें. आप ऊपर जालीदार ढक्कन या ऐसी प्लेट रख सकते हैं, जिसमें थोड़ी हवा आती-जाती रहे. इससे दूध को ठंडा होने में भी मदद मिलेगी.
दूध को उबालते समय कुछ लोग आम गलती करते हैं, जिसकी वजह से दूध की मलाई सही से नहीं आ पाती है. इसलिए जब भी आप दूध उबालें तो उसे बार-बार चलाते न रहें और कमरे के तापमान पर अपने आप ठंडा होने दें. इस दौरान दूध को चम्मच से चलाने या बर्तन को बार-बार हिलाने से बचें. मलाई अच्छी तरह जमाने के लिए दूध का बिना छेड़े ठंडा होना जरूरी है. जब दूध पूरी तरह सामान्य तापमान पर आ जाए, तभी इसे फ्रिज में रखें.
ठंडा होने के बाद दूध को बिना हिलाए फ्रिज में रख दें. इसे करीब 5 से 6 घंटे या रातभर के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है. ठंडा होने के बाद दूध की सतह पर मलाई की परत अच्छी तरह जमने लगती है. जब मलाई जम जाए, तो उसे चम्मच से धीरे-धीरे निकालें. ध्यान रखें कि मलाई निकालते समय नीचे का दूध ज्यादा न हिले, वरना ऊपर जमी परत टूट सकती है.
निकाली हुई मलाई को साफ और एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में ही रखें. रोजाना निकलने वाली मलाई को इसी डिब्बे में इकट्ठा किया जा सकता है. इस तरह कुछ दिनों में अच्छी मात्रा में मलाई जमा हो जाएगी, जिससे आप घर पर मक्खन या घी बना सकते हैं. मलाई की मोटाई दूध की किस्म, उसमें मौजूद फैट, ताजगी और ठंडा करने के तरीके पर निर्भर करती है.