सिगरेट की लग गई है लत तो आज से अपनाएं ये आसान तरीके, 7 दिन में छूट सकती है आदत

Quit Smoking: सिगरेट पीने की लत एक बार लग जाए, तो इसे छोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन जीवनशैली में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके इस आदत से दूरी बनाना शुरू किया जा सकता है. अगर आप भी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो 7 दिनों का छोटा सा लक्ष्य बनाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे.

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1 दिन में नशे की लत को छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन 1 हफ्ते में लत को छुड़ाया जा सकता है

सिगरेट की लत लोगों को बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है. कुछ लोग तनाव कम करने के लिए सिगरेट पीना शुरू करते हैं, तो कुछ दोस्तों की वजह से इसकी शुरुआत कर देते हैं. वहीं, कई लोग दोस्तों के बीच खुद को ज्यादा कूल दिखाने के चक्कर में भी सिगरेट पीने लगते हैं. सिगरेट शुरू करने की वजह भले ही कोई भी हो, लेकिन इसे छोड़ने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और लगातार कोशिश की जरूरत होती है. नशे की लत ऐसी होती है कि एक बार इसकी आदत पड़ जाए, तो इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता. हर दिन खुद को सिगरेट से दूर रखने की कोशिश करनी पड़ती है. धीरे-धीरे यही कोशिश इस आदत को कम करने में मदद करती है. बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, सिगरेट के धुएं की चपेट में कई लोग आ जाते हैं. घर, परिवार, रिश्तेदारी, पड़ोस और ऑफिस, आपको लगभग हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस आदत से परेशान हैं. बहुत से लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बार-बार कोशिश करने के बावजूद इसे छोड़ नहीं पाते. अगर आप भी इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप सिगरेट छोड़ने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं. 7 दिनों का यह प्लान आपकी शुरुआत को आसान बनाने में मदद कर सकता है.

सिगरेट पीने का मन हो तो कैसे रोकें

सिगरेट पीने की आदत के बाद इंसान को खुद को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि इसकी तलब ही ऐसी होती है कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाता है, लेकिन इस इच्छा पर विजय पाना संभव है. इसके लिए जब भी आपका बहुत ज्यादा सिगरेट पीने का मन हो तो तुरंत अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए और मन को कमांड दीजिए, बस 5 मिनट बाद पी लूंगा. इससे आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं. फिर दोबारा मन को ऐसे ही कमांड दीजिए, बस 1 दिन. इससे धीरे-धीरे आपकी सिगरेट पीने की लत को छुड़ाने में मदद मिलेगी. एक बार में नशा छोड़ना मुश्किल होता है.

गहरी सांस लीजिए

जब आपको बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की लत लग जाती है, तो आपकी बॉडी सही करना बंद कर देती है. आपको ऐसा लगता है कि आप इसके बगैर रह ही नहीं पाएंगे. इसके लिए जैसे ही आपको सिगरेट पीने की क्रेविंग हो, तुरंत ही गहरी सांस लीजिए. नाक से 3 सेकंड गहरी सांस अंदर लें और मुंह से बाहर छोड़ें. इससे फेफड़ों को ताजी हवा मिलेगी और तनाव कम होगा. टेंशन को कम करने के लिए सिगरेट पीना जरूरी नहीं है. आप खुद को टेंशन से मुक्त रखने के लिए योग का सहारा ले सकते हैं. इससे बॉडी फिट भी रहती है और आपको रिलैक्स भी मिलता है.

खुद को काम में बिजी रखें

सिगरेट पीने का मन इसलिए भी होता है. क्योंकि आप डेली लाइफ में उसे शामिल कर देते हैं. अगर आप शाम को रोज 5 बजे सिगरेट पीने जाते हैं, तो हर दिन आपका 5 बजे वहीं ध्यान जाएगा. इसके लिए खुद को बिजी रखना जरूरी है. जब आप किसी काम में बिजी रहेंगे, तो आपका ध्यान काम में रहेगा. आप धीरे-धीरे पानी पीना शुरू कर दें. लाइफस्टाइल में जिम, योग, स्पोर्ट्स को शामिल कर सकते हैं. इससे आपका मन काम में लगा रहेगा और आप इस लत को आराम से छोड़ पाएंगे.

मुंह और हाथों को व्यस्त रखें

सिगरेट पीने की आदत में हाथ और मुंह का मूवमेंट भी शामिल होता है. इसलिए आपको अपने हाथों और मुंह को भी बिजी रखना होगा. इसके लिए आप जेब में सौंफ, इलायची, भुने चने या दालचीनी की स्टिक रख सकते हैं. आपको जैसे ही सिगरेट पीने का मन हो, आप इनमें से कुछ चीज को खाना शुरू कर दें. इसके अलावा शुगर-फ्री च्युइंग गम या कैंडीज को भी आप खाना शुरू कर सकते हैं. इनसे मुंह लंबे समय तक बिजी रहता है. आप जब भी फ्री हों, तुरंत हाथों में पेन रख सकते हैं और कुछ लिखना शुरू कर सकते हैं. इससे आप बिजी भी रहेंगे और आपका ध्यान सिगरेट की तरफ भी नहीं जाएगा.

अपने फैसले पर अड़े रहें

कई बार इंसान सिगरेट पीना छोड़ देता है, लेकिन अपनी संगति की वजह से वो फिर से सिगरेट को लाइफ में शामिल कर लेते हैं, जैसे दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो, पार्टी में एक-दो बार पीना हो, महीनों में पीना हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि जैसे ही आप दोबारा सिगरेट को हाथ लगाते हैं, वैसे ही वो आपको दोबारा अच्छी लगने लगती है. इसलिए अपने फैसले पर अड़े रहना चाहिए. चाहे कोई कितना भी सिगरेट पीने के लिए कहे, आपको नशा नहीं करना चाहिए. ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा बुरी आदत होती है सिगरेट पीने की, लेकिन वो एक ही दिन में छोड़ देते हैं. इसके लिए आपके मन का होना जरूरी है. आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए. सिगरेट पीने से आपको हार्ट अटैक, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है. इसलिए आप सोचिए अगर आपको कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली का क्या होगा. 1 दिन में नशे की लत को छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन 1 हफ्ते में लत को छुड़ाया जा सकता है. आप हर दिन खुद को नशे से दूर करिए. इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.