जब आप मां बनने वाली होती हैं उस दौरान आपका शरीर कई तरह से बदलता है और उसमें कई तरह के परिवर्तन आते हैं, खास तौर पर उस दौरान आपकी खाने-पीने की आदतों में बहुत बड़े बदलाव देखे जाते हैं. ऐसे बदलाव जो शायद आपको भी हैरान कर जाएं. जैसे किसी को उस दौरान नॉन वेज खाना पंसद आज जाता है तो किसी को नहीं पसंद आता है, कोई खट्टा ज्यादा खाता है तो कोई मीठा. ऐसे में आपको इस दौरान कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है खाते वक्त ताकि आपकी सेहत पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े और मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें. ऐसे में इस दौरान कई सारी महिलाओं को बर्फ खाने की भी इच्छा जगती है जिसके बारे में शायद आपके उतनी जानकारी ना हो.

अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है की मां बनने के दौरान ऐसी भी कोई इच्छा होती है तो आझ हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यो आपको इस तरह की लालसा जगती है. गर्भावस्था में आपको कई सारी चीजें में बदलाव देखने को मिलते हैं. ऐसे में अगर आप भी उनमे से हैं जिन्हें बर्फ खाने की इच्छा होती है तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों होती है इस दौरान ये अजीब लालसा.

मॉर्निग सिकनेस

मॉर्निग सिकनेस की समस्या हर किसी महिला को होती है किसी को ये पूरे नौ महीने चलती है तो कुछ की रुक-रुक कर चलती है. मॉर्निग सिकनेस कहने भर को होता है ये आपके पूरे दिन की एनर्जी सोख लेता है और इसमें आपको जी मिचलाना,उल्टी,चक्कर आना जैसी चीजें होती हैं. ऐसे में इस दौरान कई सारी महिलाओं को बर्फ का सेवन करने का मन करता है. दरअसल बर्फ के सेवन से महिलाओं को काफी हद तक रहात मिलती है.

सीने में जलन

प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को सीने में जलन और एसिडिटी की शिकायत होती है, ये काफी आम है और घबराने वाली बात नहीं होती है फिर भी जब इस तरह की परेशानी होती है तो तकलीफ होना लाजमि है. दरअसल गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा प्रोजेस्टीरोन हॉर्मोन का उत्पादन करती है, जो स्त्री के गर्भाशय की कोमल मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है. यह हॉर्मोन उस वॉल्व को भी शिथिल बनाता है, जो कि भोजन-नलिका को पेट से अलग करता है, ताकि गैस्ट्रिक अम्ल फिर से रिसकर नलिका में पहुंच जाए, इसकी वजह से ये होता है.

बढ़ता हुआ तापमान

आपने सुना होगा कई सारी महिलाओं को इस दौरान गर्मी बहुत होती है, क्योंकि इस दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं और इस दौरान उनका र्कत प्रवाह भी 40 फीसदी तक बढ़ जाता है. जरा सोचिए गर्मियों को मौसम में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा. ऐसे में इस दौरान लोगों को बर्फ का सेवन करने का मन करता है ताकि उनका मन और तक दोनों शांत रहें.

आयरन की कमी

आपको शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है जिस वजह से आपका बर्फ खाने का मन कर सकता है. अगर आप एनीमिक हैं तो आपको इस तरह की चीजों का मन हो सकता है. दरअसल गर्भावस्था में आयरन की जरुरत होती है क्योंकि आपके होने वाले बच्चे को भी इसकी जरुरत होती है. ऐसे में अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो ऐसे में आपको इस दौरान आयरन युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए.