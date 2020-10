लव यानि की हिक्की का निशान आप किसी भी इंसान पर देख सकते हैं. इसे लोग प्यार की निशानी भी कहते हैं और बहुत सारे लोग अपने पार्टनर पर अपने होने का हक जताते हुए उन्हें ये देते हैं. ऐसे में ये बहुत लोगों के लिए खास भी होता है लेकिन कई बार ये परेशानी का सबब तब बन जाता है जब ये अनजाने में दिया गया हो और ऐसी जगह पर जहां पर आप इसे चाहकर भी ना छुपा पाएं. Also Read - Bigg Boss : पारस-माहिरा के बीच लव बाइट को लेकर गर्लफ्रेंड ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसा कपल्स....

जब लव बाइट दी जाती हैतो इससे कई बार वहां वाली जगह नीले या फिर लाल रंग की हो जाती है और कई बार उसमें सूजन तक आ जाती है. ऐसे में लोग आपका कई बार मजाक भी उड़ा जाती हैं, ऐसे में अगर आप इस तरह की परेशानी में जूझ रही हैं तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लव बाइट के निशान से छुटकारा पा सकती हैं वो भी बेहद तरीकों की मदद से, तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो नुस्खे जो आएंगे आपके काम. Also Read - Snake Give Love Bite to a young man in Delhi | लड़के के साथ बिस्तर पर साथ सोती है नागिन और छोड़ जाती है प्यार के निशान

बर्फ का करें इस्तेमाल

बर्फ का इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे की चेहरे पर सूजन या फिर हल्की चोट. ऐसे में अगर आपकी बॉडी में कहीं भी लव बाइट है तो आप उस जगह पर बर्फ का इस्तेमाल करें. आप किसी मोटे कपड़े में बर्फ को लपेट पर उस जगह पर लगाएं, ऐसा करने से वहां की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और सूजन कम हो जाता है. Also Read - Teen dies of stroke after love bite from his Girlfriend | गर्लफ्रेंड के लव बाइट से व्बॉयफ्रेंड की हो गई मौत

एलोवेरा जेल

अगर आपके घर में एलोवेरा जेल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं. जहां पर भी ये निशान है वहां पर आप इस जेल को 15 से 20 मिनट तक लगाएं औऱ इसके बाद पानी से धो लें. जल्‍दी छुटकारा पाने के लिए आप एलोवेरा जैल को दिन में 2 से 3 बार उपयोग कर सकती हैं.

सेंक करें

अगर आपके हिक्की के निशान लोगों को नजर आ सकते हैं तो ऐसे में आप 12 से 24 घंटे को भीतर किसी गर्म चीज से इसकी सेकाई करें. इसके लिए आप तैलिया को गर्म पानी में भिगो दें और उसे वहां पर लगाएं इससे वहां की बल्ड सर्कुलेशन ठीक होगा और त्वचा पर लगा नीला रंग गायब हो जाएगा.

मालिश ना करें

बहुत सारे लोगों को अगर लव बाइट मिल जाती हैं तो वो जल्दी से वहां पर मालिश करने लगते हैं ताकि वो चीजे गायब हो जाए लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं क्योंकि लव बाइट को जल्दी कम करने के लिए कभी भी उस जगह की मालिश ना करें क्योंकि मालिश करने पर ये और बड़ा और गहरा नज़र आने लगता है