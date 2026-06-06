ऐसे खाएंगे आम तो कभी नहीं बढ़ेगा वजन! आसानी से कर सकेंगे Weight Loss

How To Eat Mango For Weight Loss: आम को फलों का राजा माना जाता है. इन दिनों बाजार में धड़ल्ले से आम बिक रहे हैं. गर्मियां आते ही आम का सीजन शुरू हो जाता है, स्वादिष्ट, मीठा और रसीला होने के कारण लभगग हर कोई इसका इंतजार करता है. छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को आम खाना पसंद होता है. हालांकि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आम पसंद तो होते हैं, लेकिन वो इन्हें खाने से बचते हैं, इसके पीछे की वजह है वजन का बढ़ना. हम में से कई लोगों को लगता है कि आम खाने से weight Gain होता है. उन्हें डर लगता है कि कहीं आम खाने से उनका वजन बढ़ न जाए. हालांकि फिटनेस कोच नमन का कुछ और ही मानना है.
fitnesswithnaman ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आम खाने में कोई समस्या नहीं है, उन्होंने खुद 125 किलो से 79 किलो वजन कम किया है यानी कुल 45 किलो वजन घटाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि “क्या फैट लॉस करते समय आम खा सकते हैं? जिसका जवाब उन्होंने हां में दिया. उन्होंने बताया कि समस्या आम में नहीं है, समस्या है इसे खाने के तरीके में है.
लोग आम के साथ क्या गलती करते हैं?
वो बताते हैं कि आम खाते वक्त लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं, जैसे ज्यादातर लोग आम को इस तरह खाते हैं जो वजन बढ़ाने का कारण बन जाता है, जैसे-
आम खाने का स्मार्ट और सही तरीका-
नमन सोलंकी बताते हैं कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप आम का मजा ले सकते हैं और इससे वजन भी नहीं बढ़ेगा. नीचे बताई गई चीजों को फॉलो करें-
यह तरीका क्यों काम करता है?
वजन कम सिर्फ एक फल छोड़ने से नहीं होता, बल्कि पूरा दिन कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं इन सभी पर निर्भर करता है.