ऐसे खाएंगे आम तो कभी नहीं बढ़ेगा वजन! आसानी से कर सकेंगे Weight Loss

How To Eat Mango For Weight Loss:इन दिनों बाजार में आम की भरमार है, जिधर देखो उधर आम बिक रहे हैं, हालांकि हम में कई लोग आम का सेवन इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे वजन बढ़ जाएगा. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप आम भी खा सकेंगे और वजन भी नहीं बढ़ेगा.

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How To Eat Mango For Weight Loss: आम को फलों का राजा माना जाता है. इन दिनों बाजार में धड़ल्ले से आम बिक रहे हैं. गर्मियां आते ही आम का सीजन शुरू हो जाता है, स्वादिष्ट, मीठा और रसीला होने के कारण लभगग हर कोई इसका इंतजार करता है. छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को आम खाना पसंद होता है. हालांकि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आम पसंद तो होते हैं, लेकिन वो इन्हें खाने से बचते हैं, इसके पीछे की वजह है वजन का बढ़ना. हम में से कई लोगों को लगता है कि आम खाने से weight Gain होता है. उन्हें डर लगता है कि कहीं आम खाने से उनका वजन बढ़ न जाए. हालांकि फिटनेस कोच नमन का कुछ और ही मानना है.

fitnesswithnaman ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आम खाने में कोई समस्या नहीं है, उन्होंने खुद 125 किलो से 79 किलो वजन कम किया है यानी कुल 45 किलो वजन घटाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि “क्या फैट लॉस करते समय आम खा सकते हैं? जिसका जवाब उन्होंने हां में दिया. उन्होंने बताया कि समस्या आम में नहीं है, समस्या है इसे खाने के तरीके में है.

लोग आम के साथ क्या गलती करते हैं?

वो बताते हैं कि आम खाते वक्त लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं, जैसे ज्यादातर लोग आम को इस तरह खाते हैं जो वजन बढ़ाने का कारण बन जाता है, जैसे-

आम का शेक बनाना, जिसमें दूध और चीनी होती है

आमरस में extra चीनी मिलाना

एक बार में बहुत ज्यादा आम खा लेना

भारी खाने के बाद आम खाना

ये सारी चीजें कैलोरी बढ़ाती हैं

आम खाने का स्मार्ट और सही तरीका-

नमन सोलंकी बताते हैं कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप आम का मजा ले सकते हैं और इससे वजन भी नहीं बढ़ेगा. नीचे बताई गई चीजों को फॉलो करें-

आम को काटकर सीधे खाएं

इसे अलग से स्नैक के रूप में लें

इसमें extra चीनी, शरबत या मीठा दूध बिल्कुल न डालें

एक दिन में एक मीडियम साइज का आम ही खाएं

ज्यादा मात्रा में न खाएं

यह तरीका क्यों काम करता है?

आम में फाइबर होता है जो पेट भरा रखता है

इसमें नैचुरल शुगर होती है जो प्रोसेस्ड डेजर्ट और जंक फूड से बेहतर है

यह मीठे का क्रेविंग भी शांत कर देता है

वजन कम सिर्फ एक फल छोड़ने से नहीं होता, बल्कि पूरा दिन कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं इन सभी पर निर्भर करता है.