रिश्ते में नजर आने लगें ये बदलाव, तो समझ लें रिलेशनशिप में आ सकती है दरार

रिलेशनशिप में पार्टनर के नेचर में थोड़ा-बहुत बदलाव आना सामान्य है, लेकिन अगर वह अचानक पहले से बिल्कुल अलग बर्ताव करने लगे, तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है. हो सकता है कि वह किसी बात से परेशान हो, उसे आपकी कोई बात बुरी लगी हो या रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बदलाव आया हो. इसके अलावा अगर पार्टनर अचानक आपको कम समय देने लगे, बातचीत करने में रुचि न दिखाए या पहले जैसी नजदीकी महसूस न हो, तो इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए.
अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका पार्टनर पहले से बदल गया है, पहले वो आपकी बातों को ध्यान से सुनता था और अब आपकी बातों पर न तो ज्यादा ध्यान देता है और न ही बहुत बात करता है, तो यह रिश्ते में आई दूरी के संकेत हो सकते हैं. बार-बार छोटे जवाब देना या बातचीत के दौरान ध्यान न देना भी इस बदलाव को दिखा सकता है.
पहले बिजी रहने के बाद भी आपका पार्टनर आपके लिए समय निकालता था, लेकिन अब लगातार मिलने या साथ समय बिताने से बच रहा है, तो इसकी वजह समझना जरूरी है. हर बार बिजी रहना हो सकता है कि वह आपको इग्नोर कर रहा हो. टाइम स्पेंड कम करना रिश्ते में इमोशनल दूरी का संकेत हो सकता है.
कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पार्टनर छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज्यादा नाराज या गुस्सा हो जाता है. हर रिश्ते में मतभेद होना सामान्य है, लेकिन अगर पार्टनर मामूली बातों पर भी गुस्सा करने लगे, बार-बार चिड़चिड़ा रहे या आपकी बातों में कमियां निकालने लगे, तो इस व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए.
साथ रहने के दौरान भी अगर पार्टनर लगातार फोन, सोशल मीडिया या चैटिंग में बिजी रहता है और आपसे बात करने में रुचि नहीं दिखाता, तो यह भी रिश्ते में कम होते जुड़ाव की ओर इशारा कर सकता है. आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान हो, ये भी हो सकता है.
अगर पहले पार्टनर आपके साथ फ्यूचर का प्लान बनाता था, लेकिन अब ऐसी बातों से बचने लगा है, तो इस बदलाव को गंभीरता से समझने की जरूरत है. इस बारे में खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा.
आप खुश हों, परेशान हों या किसी बात को लेकर एक्साइटेड हों, लेकिन पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझने या जानने की कोशिश न करे, तो रिश्ते में अकेलापन महसूस हो सकता है. किसी भी रिश्ते में एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है.
अगर पार्टनर लगातार आपका कंपैरिजन किसी दूसरे से करे, आपकी पसंद को गलत बताए या आपके काम और फैसलों को कमतर समझे, तो यह रिश्ते के लिए अच्छा संकेत नहीं है. लगातार आलोचना करने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है और आपका आत्मविश्वास (Self-confidence) भी प्रभावित हो सकता है.
रिश्तों में दूरी बनने की सबसे बड़ी वजह बात कम करना होती है. जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बात करना कम कर देता है या फिर बातें छुपाने लगता है, तो ऐसे में दोनों के बीच दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं. किसी भी रिश्ते में भरोसा होना जरूरी है, एक-दूसरे के लिए लॉयल रहना, प्यार करना, सुख-दुख शेयर करना, ये सब एक अच्छे रिश्ते में होता है. शुरू में तो बहुत लोगों के रिलेशन में ये सब होता है, लेकिन धीरे-धीरे कहीं गायब सा हो जाता है. कुछ लोग शुरू में ही छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बाद में रिश्तों में दरार आ जाती है.