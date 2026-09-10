सत्य निकेतन जैसे हादसे से बचना है तो PG लेते वक्त जरूर चेक करें ये चीजें

PG safety tips: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुआ दर्दनाक हादसा तो आपको याद ही होगा, जब पांच मंजिला PG बिल्डिंग देखते ही देखते ढह गई थी. ऐसे में अगर आप PG लेने जा रहे हैं, तो इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें.

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PG लेते समय किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई दर्दनाक घटना ने PG में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां करीब 50 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में भरभराकर गिर गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए. इस हादसे ने हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो पढ़ाई, नौकरी या कोचिंग के लिए बड़े शहरों में PG में रहता है. बड़े शहरों में घर से दूर रहने वाले छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए PG एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प होता है. लेकिन PG चुनते समय सिर्फ किराया, कमरा और सुविधाएं देखना ही काफी नहीं है. सबसे जरूरी है कि जहां आप रहने जा रहे हैं, वह जगह सुरक्षित भी हो. इसलिए अगर आप नया PG लेने की सोच रहे हैं या पहले से किसी PG में रह रहे हैं, तो बिल्डिंग की स्थिति से लेकर सुरक्षा के इंतजाम तक कुछ जरूरी बातों की जांच जरूर करें. छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि PG लेते समय किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

बिल्डिंग की हालत को नजरअंदाज न करें

PG लेने से पहले पूरी बिल्डिंग को ध्यान से देखें. बीम, छत और मुख्य दीवारों पर गहरी दरारें, सीलन या प्लास्टर उखड़ने जैसी चीजें नजर आएं तो इसे हल्के में न लें. ऐसी स्थिति में रहने से पहले बिल्डिंग की सुरक्षा के बारे में जानकारी लेना जरूरी है.

अवैध निर्माण या जरूरत से ज्यादा फ्लोर से बचें

कई बार ज्यादा कमरे बनाने के लिए बिल्डिंग में बिना अनुमति के ज्यादा मंजिल या बेसमेंट तैयार कर दिया जाता है. PG फाइनल करने से पहले यह पता कर लें कि इमारत स्थानीय नियमों के मुताबिक बनी है या नहीं. बिना अनुमति वाले निर्माण वाली जगह पर नहीं रहना चाहिए.

बेसमेंट में बने PG को लेकर रहें सावधान

अगर PG बेसमेंट में है या बिल्डिंग के बेसमेंट में ही रहने की व्यवस्था की गई है, तो वहां वेंटिलेशन और बाहर निकलने के रास्ते को अच्छी तरह जांचें. खासकर ऐसी जगहोंपर नहीं रहना चाहिए जहां हवा, रोशनी या इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था न हो.

फायर सेफ्टी जरूर चेक करें

PG में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरे जरूरी इंतजाम होने चाहिए. सिर्फ एक्सटिंग्विशर लगा होना ही काफी नहीं है, यह भी देखें कि इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए साफ और सुरक्षित रास्ता मौजूद है. सीढ़ियां बहुत संकरी या रास्ता सामान से भरा हुआ नहीं होना चाहिए.

कमरे में खिड़की और सही वेंटिलेशन हो

कमरे में खिड़की या रोशनदान होना जरूरी है, ताकि हवा और प्राकृतिक रोशनी आती रहे. बंद और घुटन वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए. साथ ही बिजली के स्विच, सॉकेट और तारों को भी एक बार जरूर देख लें. ढीले कनेक्शन या खुले तार शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ा सकते हैं.

CCTV और सिक्योरिटी का भी पता लगाएं

PG में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और जरूरत के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत जरूरी है. मुख्य गेट की सुरक्षा कैसी है और बाहरी लोगों की एंट्री कैसे नियंत्रित की जाती है, यह भी पहले ही जान लें. ताकि आपकी और आपके सामान की सेफ्टी पर सके.

मालिक या वॉर्डन से बात करके देखें

PG के मालिक या वॉर्डन से पहले ही बात कर लें और समझें कि किसी परेशानी या इमरजेंसी में उनसे कितनी जल्दी मदद मिल सकती है. मेडिकल इमरजेंसी, बिजली-पानी की समस्या या किसी दूसरी परेशानी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का उपलब्ध रहना जरूरी है.

आसपास का माहौल भी जांचें

PG पसंद आने के बाद सिर्फ दिन में जाकर इलाका देखकर फैसला न करें. अगर संभव हो तो शाम या रात के समय भी आसपास का माहौल देख लें. अस्पताल, पुलिस स्टेशन, मेडिकल स्टोर और जरूरी सुविधाएं कितनी दूर हैं, इसकी जानकारी भी पहले से रख लें.

बेसमेंट या आसपास निर्माण चल रहा हो तो रहें सावधान

अगर बिल्डिंग के बेसमेंट या उसके आसपास बड़े स्तर पर खुदाई, तोड़फोड़ या निर्माण का काम चल रहा है, तो वहां रहने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें. बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर कोई संदेह हो तो दूसरा ऑप्शन तलाशना बेहतर है.

रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं

PG लेते समय सिर्फ मौखिक वादे पर भरोसा न करें. किराए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस, नोटिस पीरियड और बिजली-पानी के खर्च जैसी सभी शर्तें लिखित एग्रीमेंट में जरूर रखें. इससे आगे चलकर विवाद की स्थिति में परेशानी कम होती है.

पुलिस वेरिफिकेशन और जरूरी दस्तावेज पूछें

PG में रहने से पहले मालिक या संचालक से पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में पूछें. साथ ही यह भी पता करें कि PG चलाने के लिए जरूरी स्थानीय नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं. आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि सिर्फ सस्ता किराया या अच्छी लोकेशन देखकर PG फाइनल न करें. अगर बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर जरा भी शक हो, तो वहां रहने का फैसला दोबारा सोचें. कुछ रुपये बचाने से ज्यादा जरूरी आपकी सुरक्षा और जान है.