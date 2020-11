नई दिल्ली: पार्टनर्स के बीच में मन-मुटाव होना आम बात हैं. लेकिन कई बार यह मन-मुटाव बड़ी लड़ाई का रूप ले लेते हैं. ऐसे में कई बार तो प्रेकअप की स्थिति भी आ जाती है. और जब तक आपमें से किसी को अपनी गलती का एहसास होता है तबतक आपका पार्टनर आपसे काफी दूर हो जाता है. आपको धीरे-धीरे पता चलता है कि ब्रेकअप के पीछे आपकी गलतियां थीं, आपको अपने एक्स-पार्टनर से माफी मांगनी चाहिए. एक्स पार्टनर से माफी मांगना लोगों को काफी मुश्किल काम लगता है, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने एक्स-पार्टनर से माफी मांग सकते हैं और आप फिर से रिश्ते में आ सकते हैं. आइए जानते हैं. Also Read - Beware of These Kind of Voices: अगर आपके पार्टनर की भी ऐसी है आवाज तो हो सकता है धोखेबाज, एक शोध में हुआ खुलासा

आमने -सामने मिले- अगर आपके एक्स को कोई दिक्कत ना हो तो आप उनसे मिलने का प्लान बना सकते हैं. आप किसी रेस्टोरेंट या फिर कॉफी शॉप में मिल सकते हैं. आप दोनों को एक-दूसरे से बात करने में झिझक होगी लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे के बारे में पूछे.

सोचकर बात करें- आप जो भी बात कर रहे हैं वह काफी सोच समझकर करें. कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर को आपकी कोई बात पसंद ना आए और वह वहां से चला जाए. कई बार कुछ बातें गलतफहमी भी पैदा कर सकती हैं.

अच्छे से बात करें- अगर आप यह सोच कर बात करने जा रही हैं कि आपका एक्स पार्टनर भी आपसे माफी मांगेगा तो यह गलत है. आप सिर्फ अपने दिल की बात उन्हें बताएं. वह क्या महसूस करता है और क्या नहीं, इस बारे में न सोचें.

ब्लेम ना करें- एक्स-पार्टनर से हेल्दी बातचीत करें. एक दूसरे की गलतियों को बताने के बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करें. ब्लेम गेम खेलने से आपके और पार्टनर के बीच रिश्ता और खराब हो जाएगा.