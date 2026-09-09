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काली पड़ गई है गर्दन तो आजमाएं हल्दी-चंदन का ये पेस्ट, मिनटों में निखर जाएगा रंग

How To Clean Dark Neck: क्या आपकी गर्दन भी काली हो चुकी है या उसके ऊपर काली सी लाइन दिखाई दे रही है? तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप घर पर ही किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन को साफ कर सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 9, 2026, 12:57 PM IST
Dark neck
गर्दन को नहाते समय अच्छी तरह साफ करें और सफाई के बाद मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें.

सुंदर दिखना हर कोई चाहता है. इसलिए लोग सबसे ज्यादा अपने फेस का ध्यान रखते हैं. तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और पार्लर में जाकर हजारों रुपये का ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन गर्दन का ध्यान रखना भूल जाते हैं. इसी वजह से धीरे-धीरे गर्दन पर गंदगी और मैल जमने लगता है. धूल-मिट्टी और प्रदूषण के कारण भी गर्दन की स्किन काली पड़ती है. इसके अलावा पसीना और गर्दन पर जमा तेल भी इस समस्या को बढ़ाता है. कई बार बालों से आने वाला तेल और गंदगी भी गर्दन पर जमा हो जाती है, जिससे उसका रंग बाकी त्वचा की तुलना में ज्यादा डार्क नजर आने लगता है. गर्दन काली होने की वजह से कई लोग पब्लिक में खुद को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. काली गर्दन की सफाई का समाधान आपके किचन में ही मौजूद हो सकता है. इसके लिए आपको हर बार मार्केट से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है. आज हम आपको गर्दन की सफाई के लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से आजमा सकते हैं.

हल्दी-चंदन का पेस्ट कैसे बनाएं?

हल्दी और चंदन का इस्तेमाल लंबे समय से त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता रहा है. चंदन स्किन को ठंडक देने के लिए जाना जाता है, जबकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. इस पेस्ट को लगाने से आपको स्किन पर तुरंत असर दिखाई देगा. आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं. इसे तैयार करने के लिए आपको 1 से 2 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और जरूरत के अनुसार गुलाब जल या दूध की जरूरत पड़ेगी.

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ऐसे तैयार करें पेस्ट

सबसे पहले एक साफ कटोरी में चंदन पाउडर लें. इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गुलाब जल या दूध डालें और अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि हल्दी की मात्रा बहुत ज्यादा न हो, वरना स्किन पर पीला रंग नजर आ सकता है. एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें.

गर्दन पर कैसे लगाएं?

पेस्ट लगाने से पहले गर्दन को पानी से अच्छी तरह साफ कर लें और हल्के हाथ से सुखा लें. इसके बाद तैयार पेस्ट को गर्दन के आगे और पीछे की तरफ समान रूप से लगा लें. पेस्ट को करीब 15 से 20 मिनट तक स्किन पर लगा रहने दें. जब यह हल्का सूख जाए, तो पानी की मदद से इसे धीरे-धीरे साफ करें. स्किन को जोर से रगड़ने या स्क्रब करने से बचें, क्योंकि इससे जलन या लालिमा हो सकती है. पेस्ट हटाने के बाद गर्दन पर हल्का मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं, ताकि स्किन रूखी न हो. इसका इस्तेमाल करने के बाद स्किन पर ग्लो साफ दिखाई देगा.

कितनी बार इस्तेमाल करें?

इसे हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. पहली बार यूज करने से पहले स्किन के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें. अगर जलन, खुजली या लालिमा हो, तो इसका इस्तेमाल न करें. अगर आपकी गर्दन का कालापन लगातार बना हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या स्किन मोटी और मखमली जैसी दिखाई दे रही है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें. ऐसी स्थिति में डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना सही रहेगा.

गर्दन की देखभाल के लिए इन बातों का रखें ध्यान

गर्दन को नहाते समय अच्छी तरह साफ करें और सफाई के बाद मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें. धूप में निकलते समय गर्दन पर भी सनस्क्रीन लगाएं. साथ ही किसी भी घरेलू नुस्खे को बहुत ज्यादा रगड़कर इस्तेमाल न करें. नियमित और हल्की देखभाल से गर्दन की त्वचा को साफ और हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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