इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए खाएं ये पत्ता, जानें अन्य उपाय

Way to Boost your immunity: यदि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ चीजों के सेवन से आप अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं. जानते हैं इन चीजों के बारे में...

How to boost your immunity: जैसे ही मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव होता है वैसे ही लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. बता दें कि जल्दी-जल्दी बीमारियों की चपेट में आने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. उनमें से एक कारण है इम्यूनिटी कमजोर होना. बता दें कि कछ चीजों के सेवन से आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि किन चीजों के सेवन से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है. पढ़ते हैं आगे…

किन चीजों के सेवन से बढ़ेगी इम्यूनिटी

आप अपनी डाइट में लहसुन को जोड़ सकते हैं. लहसुन के सेवन से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में आप खाली पेट कच्चे लहसुन की कली का सेवन करें. आप अपनी डाइट में शिमला मिर्च को जोड़ सकते हैं. शिमला मिर्च के अंदर कई ऐसे पोषण तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपके काम आ सकते हैं. आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में तुलसी का पौधा भी आपके बेहद काम आ सकता है. ऐसे में आप नियमित रूप से तुलसी के पौधे का सेवन कर सकते हैं. यदि आप खाली तुलसी नहीं खा सकते तो ऐसे में आप तुलसी के साथ शहद का सेवन कर सकते हैं. आप अपनी डाइट में पालक को भी जोड़ सकते हैं. पालक के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. वहीं इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद होता है. यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपके बेहद काम आ सकता है. आप अपनी डाइट में खट्टे फलों को जोड़ सकते हैं. इन फलों के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपके बेहद काम आ सकता है.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में कुछ चीजों का सेवन सेहत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें लाइफस्टाइल की और अन्य ताजा-तरीन खबरें