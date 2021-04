Importance of Wearing mask at Home: देश कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है. कोरोना के दैनिक मामले रोज नए रिकार्ड बना रहे है और हजारों लोगों की मौत रोजाना संक्रमण से हो रही है. ऐसे में कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण से बचने के लिए आपका मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथों को बार-बार साफ करना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शामिल है. देश में कोविड-19 को लेकर बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि है कि अब समय आ गया है जब लोगों को घरों के अंदर भी मास्क पहनें. कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए घर के अंदर भी मास्क पहनना बेहद जरुरी है. Also Read - लंबे बाल पाने के लिए इस्तेमाल करें Chia Seeds Gel, यहां जानें इसे बनाने का तरीका

क्या है एक्सपर्ट की राय

भारत में कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है. देश भर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. कोरोना छींकते और खांसते समय निकले ड्रॉपलेट्स (Air Droplets) आसपास वाले लोगों के मूंह या फिर सांस लेने पर शरीर के अंदर पहुंच जाते है, जिससे कोरोना संक्रमण फैल रहा है. कई लोग कोरोना संक्रमित तो है पर उनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे है. ऐसे लोग संक्रमण फैला सकते है. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पूरा घर मास्क पहनें वरना एक संक्रमित व्यक्ति पूरे घर को संक्रमित कर सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक दूसरी लहर में कोरोना के बेकाबू होने की सबसे बड़ी वजह है घर के अंदर होने वाला संक्रमण. Also Read - Coconut Water Benefits In Covid-19: कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ने लगी है नारियल पानी की मांग, यहां जानें क्या हैं इसके फायदे

अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन की तरफ से कहा गया है कि महामारी के फैलाव को रोकने में घर के अंदर मास्क पहनने बेहद जरुरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ घर के अंदर मास्क भी पहनना भी जरुरी है. अगर आप घर पर भी मास्क लगाकर रहेंगे तो संक्रमण का खतरा ना के बराबर रहेगा. सरकार का कहना है कि अगर आप घर में मास्क लगाकर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है. Also Read - Covid-19 Alert: इन चीजों को छूने के बाद नहीं धोए हाथ तो हो सकतें है Covid-19 के शिकार!