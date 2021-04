Five Exercises to reduce Fat during Lockdown 2021: हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर (Corona Second Wave) को झेल रहा है. देश में रोज़ना आने वाले कोरोना के दैनिक मामले 3 लाख को पार कर चुके है और किसी भी देश में कोरोना के आने वाले एक दिन में यह सर्वाधिक मामले है. ऐसे में देश के तमाम हेल्थ एक्सपर्ट का यही कहना है कि जितना हो सकें उतना घर पर रहे और बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें. ऐसे में घर पर बैठे-बैठे आपकों बोरियत तो महसूस तो होती ही है साथ ही लंबे वक्त तक बैठे रहने से आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचता है. Also Read - Apple ने Samsung को पीछे खिसकाते हुए भारतीय टैबलेट बाजार में पकड़ मजबूत की

कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 30 अप्रैल तक कड़ी पाबंदियां लगा दी गई है. ऐसे में आप घर पर रहकर ही अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रख सकतें है और घर पर एक्सरसाइज कर सकतें है. यह एक्सरसाइज आपकों बजन बढ़ने की समस्या से बचता है और आपकों फिट रहने में भी मदद करता है. तो आइए जानते है कुछ आसान एक्सरसाइज के बारे में जिससे आप आसानी से घर पर रहकर कर सकतें है-

1. फेस की एक्सरसाइज-कई लोगों को एक बेहद आम प्राबलम होती है वो है चेहरे पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने की. आप इसके लिए पाउट बनना शुरू कर सकतें है. पाउट बनने से आपके चहरे पर एक्स्ट्रा फैट की प्राबलम खत्म हो जाती है.

2. हाथ को घुमाना-कई बार लोगों के हाथ पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है. इससे घुटकारा पाने के लिए आप हाथों को 10-10 बार क्लॉक और एंटी-क्लॉक वाइज घुमाएं. आप ऐसा दिन भर में तीन बार ऐसा कर सकतें है.

3. पैरों को घुमाना- आप पैरों कि एक्सरसाइज के लिए पैरों को हवा में ऊंचाकर उसे क्लॉक और एंटी-क्लॉक वाइज घुमाएं. आप ऐसा दिन भर में 3 बार कर सकतें है. आप पैरों को हवा में रखकर साइकिल भी चलाएं. यह आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है.

4. गर्दन को घुमाना- कई लोगों को गर्दन में दर्द की शिकायत होती है. दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप गर्दन की एक्सरसाइज करें. गर्दन को तीन बार दोनों दिशा में घुमाएं और 10 बार ऊपर नीचे करें. आप ऐसा दिम भर में तीन बार करें.

5. पेट को कम करने की एक्सरसाइज- कई लोगों के पेट पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है. आप पेट कम करने के लिए आप प्लैंक कर सकते है. आप लगातार प्लैंक करेगें तो पेट अपने आप कम हो जाएगा.