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बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ये 5 बायोटिन रिच फूड्स, जरूर करें डाइट में शामिल

Biotin Rich Foods For Hair: अगर आप भी बालों को लंबा करना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 12, 2026, 1:50 PM IST
बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ये 5 बायोटिन रिच फूड्स, जरूर करें डाइट में शामिल

Biotin Rich Foods For Hair: आजकल लोग बालों का झड़ना, कमजोर होना और उनकी ग्रोथ धीमी होना सबकी समस्या बना हुआ है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है. बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, नींद की कमी, खराब खान-पान और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण बालों के झड़ने जैसी समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है. बालों को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ बाहर से हेयर केयर करवाना ही जरूरी नहीं होता है बल्कि आपकी डाइट को भी अच्छा रखना जरूरी होता है. बालों की सेहत के लिए कई विटामिन और मिनरल्स भी जरूरी होते हैं. आपको अपनी डाइट में बायोटिन फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं?

बालों के लिए बायोटिन जैसे 5 फूड्स

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1. अंडे

अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में अंडे को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ बायोटिन भी पाया जाता है.

2. बादाम और अन्य नट्स

बालों को लंबा और अच्छा बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में बादाम और अन्य नट्स को भी शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं.

3. पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी हेल्थ और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपके बाल भी काफी अच्छे हो जाएंगे. पालक में कई विटामिन, मिनरल्स, फोलेट, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसमें साथ ही साथ बायोटिन भी है.

4. एवोकाडो

एवोकाडो को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. एवोकाडो में हेल्दी फैट के साथ कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं और साथ ही साथ बायोटिन भी होता है.

5. शकरकंद

शकरकंद को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. शकरकंद में बीटा-कैरोटीन के साथ-साथ और भी काफी जरूरी चीजें होती हैं. ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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