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कोलेजन बढ़ाने के लिए इन 5 फूड्स को रोजाना अपनी डाइट में करें शामिल, अंदर से चमक उठेगी स्किन

Collagen Boosting Foods For Skin: स्किन के लिए कोलेजन काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको बताते हैं इसकी कमी आप कैसे पूरी कर सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: September 6, 2026, 2:58 PM IST
कोलेजन बढ़ाने के लिए इन 5 फूड्स को रोजाना अपनी डाइट में करें शामिल, अंदर से चमक उठेगी स्किन

Collagen Boosting Foods For Skin: स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों को खाना और लगाना पसंद करती हैं, लेकिन कई चीजों को लगाने के बाद भी स्किन उस तरह से चमकदार नहीं बन पाती है. उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कोलेजन भी काफी धीरे-धीरे कम करने लग जाता है, इसका शरीर में होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. स्किन की इलास्टिसिटी कम होना, झुर्रियां और फाइन लाइंस दिखाई देना या त्वचा का पहले की तरह ग्लो न करना भी कोलेजन की कमी का एक संकेत हो सकता है, इसको नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आजकल स्किन केयर, ग्लोइंग स्किन और एंटी-एजिंग डाइट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में कोलेजन का होना बेहद ही जरूरी होता है, वरना आपकी स्किन काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा.

कोलेजन बढ़ाने वाले 5 फूड्स कौन-कौन से हैं?

1. अंडा

अगर आप अपने शरीर में कोलेजन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आप अंडे का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. उबला हुआ अंडा नाश्ते में आप ले सकते हैं.

2. आंवला

आंवला भी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. विटामिन C शरीर में कोलेजन को बढ़ाने में मददगार होती है. आंवला विटामिन C से भरपूर फूड्स में गिना जाता है. आपको रोजाना एक आंवला तो खाना ही चाहिए.

3. खट्टे फल

खट्टे फल त्वचा के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. संतरा, मौसमी, नींबू और अंगूर जैसे खट्टे फलों को भी डाइट में शामिल करना चाहिए. ग्लोइंग स्किन और कोलेजन की कमी को पूरा करने के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होते हैं.

4. बीज और नट्स

बीज और नट्स भी शरीर और त्वचा के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं.

5. दाल और बीन्स

आप अपनी डाइट में दाल और बीन्स को भी शामिल कर सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ये प्रोटीन के साथ-साथ कई दूसरे पोषक तत्व को भी शामिल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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