क्या आपका भी मेटाबॉलिज्म हो जाता है बार-बार खराब? इन फूड्स को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल

Metabolism Boost Foods: अगर आपका भी मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा खराब हो जाता है, तो आपको बताते हैं कि कौन-कौन से फूड्स को आप खा सकते हैं?

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Metabolism Boost Foods: आजकल खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान, कम नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी से लोगों को कई तरह-तरह की दिक्कतें होनी शुरू होनी लग जाती है और फिर अधिकतर लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. मेटाबॉलिज्म का धीमा होना भी इसी का एक रूप होता है. शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से काम करता है, तो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों और ऊर्जा का इस्तेमाल भी काफी ज्यााद अच्छा होता है, वरना आपके शरीर में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है. अगर आपके शरीर मेटाबॉलिज्म धीमा होने पर वजन बढ़ना, सुस्ती महसूस होना और शरीर में ऊर्जा की कमी जैसी दिक्कतें शरीर में काफी ज्यादा होने लग जाती है. मेटाबॉलिज्म को केवल किसी एक फूड से अचानक तेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा-थोड़ा पूरा किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले फूड्स कौन-कौन से हैं.

मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले फूड्स

1. दाल और प्रोटीन रिच फूड्स

अगर आप अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करना चाहते हैं, तो आप रोजाना अपनी डाइट में दाल और प्रोटीन रिच फूड्स को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट साबित हो सकता है.

2. हरी सब्जियां

हरी सब्जियों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट साबित होती है. शरीर में कई बीमारियों को भी ठीक करती है. हरी सब्जियां शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल और फाइबर अच्छी मात्रा में देती हैं.

3. साबुत अनाज

आपको बता दें साबुत अनाज खाने में एकदम बेस्ट रहेंगे. आप रोजाना इनका सेवन कर सकते हैं. ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे साबुत अनाज हेल्थ के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं.

4. अंडे

अंडे को आपको अपनी डाइट में जरूर सामिल करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है. अंडे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रखते हैं.

5. नट्स और सीड्स

मेटाबॉलिज्म को हमेशा के लिए अच्छा रखने के लिए आपको रोजाना नट्स और सीड्स का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट साबित होता है. इनमें कैलोरी भी अधिक हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.