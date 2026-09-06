EnglishHindi

क्या आपका भी मेटाबॉलिज्म हो जाता है बार-बार खराब? इन फूड्स को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल

Metabolism Boost Foods: अगर आपका भी मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा खराब हो जाता है, तो आपको बताते हैं कि कौन-कौन से फूड्स को आप खा सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: September 6, 2026, 9:08 PM IST
क्या आपका भी मेटाबॉलिज्म हो जाता है बार-बार खराब? इन फूड्स को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल

Metabolism Boost Foods: आजकल खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान, कम नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी से लोगों को कई तरह-तरह की दिक्कतें होनी शुरू होनी लग जाती है और फिर अधिकतर लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. मेटाबॉलिज्म का धीमा होना भी इसी का एक रूप होता है. शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से काम करता है, तो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों और ऊर्जा का इस्तेमाल भी काफी ज्यााद अच्छा होता है, वरना आपके शरीर में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है. अगर आपके शरीर मेटाबॉलिज्म धीमा होने पर वजन बढ़ना, सुस्ती महसूस होना और शरीर में ऊर्जा की कमी जैसी दिक्कतें शरीर में काफी ज्यादा होने लग जाती है. मेटाबॉलिज्म को केवल किसी एक फूड से अचानक तेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा-थोड़ा पूरा किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले फूड्स कौन-कौन से हैं.

मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले फूड्स

और पढ़ें: क्या Cold Shower से सच में तेज हो जाता है मेटाबॉलिज्म? जानिए पूरा सच

1. दाल और प्रोटीन रिच फूड्स

अगर आप अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करना चाहते हैं, तो आप रोजाना अपनी डाइट में दाल और प्रोटीन रिच फूड्स को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट साबित हो सकता है.

2. हरी सब्जियां

हरी सब्जियों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट साबित होती है. शरीर में कई बीमारियों को भी ठीक करती है. हरी सब्जियां शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल और फाइबर अच्छी मात्रा में देती हैं.

3. साबुत अनाज

आपको बता दें साबुत अनाज खाने में एकदम बेस्ट रहेंगे. आप रोजाना इनका सेवन कर सकते हैं. ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे साबुत अनाज हेल्थ के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं.

4. अंडे

अंडे को आपको अपनी डाइट में जरूर सामिल करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है. अंडे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रखते हैं.

5. नट्स और सीड्स

मेटाबॉलिज्म को हमेशा के लिए अच्छा रखने के लिए आपको रोजाना नट्स और सीड्स का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट साबित होता है. इनमें कैलोरी भी अधिक हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.