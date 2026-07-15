शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 खास सीड्स, नसों की गंदगी होगी साफ

Good Cholesterol: अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो आप अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में कुछ सीड्स को शामिल कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Updated: July 15, 2026, 1:05 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Good Cholesterol: आज के समय में लोग गलत खानपान, लंबे समय तक बैठे रहना, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई दिक्कतों का सामना करते हैं. आजकल कम एज के लोगों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि यह धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को निकालकर लिवर को बेहतर बनाती है. अगर आप भी इन सभी चीजों को हटाना चाहते हैं, तो आप शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए रोजाना अपनी डाइट में 5 तरह के सीड्स को शामिल कर सकते हैं. ये आपके शरीर को कई बीमारियों से दूर रहेगा और साथ ही साथ आपको फिट रखने का भी काम करेगा. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सीड्स को अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, आइए आप भी जान लीजिए.

गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए 5 खास सीड्स

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1. अलसी के बीज

अगर आप शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में अलसी के बीज को शामिल कर सकते हैं. अलसी के बीज आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड और घुलनशील फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है.

2. सूरजमुखी के बीज

आप अपनी डाइट में सूरजमुखी के बीज को भी शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. सूरजमुखी के बीजों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो विटामिन E, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में आपको मिल सकता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर निकाल सकते हैं.

3. कद्दू के बीज

अगर आप शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में कद्दू के बीज को शामिल कर सकते हैं. इनमें मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो आपकी डाइट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और हेल्थ को भी बनाएं रखते हैं.

4. तिल के बीज

तिल के बीज आपको हमेशा हेल्दी रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. तिल में कैल्शियम, आयरन, हेल्दी फैट और लिग्नान जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं और साथ ही साथ दिल की सेहत को सपोर्ट भी करता है.

5. चिया सीड्स

चिया सीड्स का सेवन आप बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत भी माने जाते हैं. लंबे समय तक पेट भरा महसूस होने के साथ-साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी शरीर में लाता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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