EnglishHindi

सुबह की भागदौड़ के लिए पाना चाहते हैं इंस्टेंट एनर्जी? अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ये 5 खास चीजें

Morning Energy Foods: अगर आप भी सुबह के समय इंस्टेंट एनर्जी पाना चाहते है, तो अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 4, 2026, 12:38 PM IST
सुबह की भागदौड़ के लिए पाना चाहते हैं इंस्टेंट एनर्जी? अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ये 5 खास चीजें

Morning Energy Foods: सुबह उठने के बाद ऑफिस, घर के काम, बच्चों की तैयारी और दिनभर की भागदौड़ में ही लोग फंसे रह जाते हैं और फिर काफी ज्यादा थकान भी होने लग जाती है. सुबह के समय शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है और इसका लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है. कई बार नींद पूरी होने के बावजूद सुबह-सुबह सुस्ती, थकान और कमजोरी महसूस काफी ज्यादा होती है. ज्यादातर लोग चाय या कॉफी का सहारा लेते हैं, लेकिन आपको इससे अपनी दिन की शुरूआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये आपके शरीर को और ज्यादा थकाती है. दिन की शुरुआत सिर्फ कैफीन से करने के बजाय हेल्दी चीजों के साथ में आपको करना ही चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

सुबह इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए बेस्ट डाइट

और पढ़ें: निशु आजाद को मिले न्याय- समर्थकों संग संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका, दोषियों पर कार्यवाही की मांग

1. केला

अगर आप सुबह-सुबह इंस्टेंट एनर्जी पाना चाहते हैं, तो आप केले का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सुबह के समय इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है.

2. अंडे

सुबह के समय आपको अंडे का सेवन भी करना चाहिए. ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी माना जाता है. अंडे में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन वाला नाश्ता लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में आपकी मदद करता है.

3. ओट्स

ओट्स भी आपके लिए बेस्ट नाश्ता हो सकता है. आपको जरूर इसका सेवन करना ही चाहिए. सुबह ओट्स खाने से आपको फाइबर और कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं. और भी काफी सारे फायदे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं.

4. भीगे हुए बादाम और दूसरे नट्स

आप सुबह के समय अपनी डाइट में भीगे हुए बादाम और दूसरे नट्स को शामिल कर सकते हैं. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. कई लोग सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाते हैं, तो उनको गजब के फायदे मिल सकते हैं.

5. दही और मौसमी फल

अगर आपको भी सुबह के समय हेल्दी चीजों को खाना है, तो आप दही और मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा टेस्टी होगा और साथ ही साथ आपको कई तरह के विटामिन, मिनरल और फाइबर भी मिलते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.