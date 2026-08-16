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शरीर को अंदर से फौलादी बनाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 'सुपरफूड्स', महंगे सप्लीमेंट्स को जाएंगे भूल

Superfoods for health: शरीर को अंदर से फौलादी बनाने के लिए अपनी डाइट में किचन में रखी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 16, 2026, 4:37 PM IST
शरीर को अंदर से फौलादी बनाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 'सुपरफूड्स', महंगे सप्लीमेंट्स को जाएंगे भूल

Superfoods for health: आजकल फिट और हेल्दी रहने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं, लेकिन कुछ अपनी बॉडी को बनाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स का उपयोग करते है, लेकिन आपको बता दें बाहर से महंगे सप्लीमेंट्स को खरीदकर खाने के बजाय आप किचन में रखी कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन और अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट्स लोगों के लिए उपयोगी तो होते हैं, लेकिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने का सबसे बेहतर तरीका संतुलित और पौष्टिक डाइट ही माना जाता है. अगर आप भी जिम, वर्कआउट जानें वाले लोग हैं और खुद को हर तरीके से फिट रखना चाहते हैं, तो घर पर रखी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

शरीर को फौलादी बनाने के लिए ‘सुपरफूड्स’

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1. दाल और चने

अगर आप जिम जाने वाले इंसान हैं और अपने शरीर को फौलादी बनाना चाहते हैं. दाल, चना, राजमा और अन्य फलियों को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना ही चाहिए.

2. पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

अगर आप अपनी डाइट में पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदे मिल सकता है. विटामिन और मिनरल्स काफी भर-भरकर होते हैं. इन सब्जियों में आपको भर-भरकर पोषक तत्व मिल जाएंगे.

3. अंडे

शरीर को फौलादी बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में अंडे को जरूर शामिल करना चाहिए. अंडा प्रोटीन के लिए एकदम बेस्ट साबित होता है. अंडे में प्रोटीन के अलावा विटामिन B12, सेलेनियम और कुछ मात्रा में विटामिन D जैसे पोषक तत्व भरपूर मिल जाएंगे.

4. नट्स

आपको अपनी डाइट में नट्स को भी जरूर शामिल करना चाहिए. बादाम, अखरोट और दूसरे नट्स शरीर को हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएंगे. सुबह नाश्ते में, ओट्स में या सलाद के साथ शामिल आप कर सकते हैं.

5. डेयरी फूड्स

अगर आप भी अपने शरीर को फौलादी और ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आपको डेयरी फूड्स को शामिल करना चाहिए. कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि प्रोटीन मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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