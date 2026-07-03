शरीर बनता जा रहा है हड्डियों का ढांचा? वजन बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें

Weight Gain Diet: अगर आप भी अपने बढ़ते वजन से काफी ज्यादा परेशान हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ चीजें बताते हैं, जिनको आप डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 3, 2026, 8:06 AM IST
(Pic credit-AI)
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Weight Gain Diet: आजकल कई लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो जरूरत से ज्यादा दुबले-पतले होने की वजह हमेशा परेशान ही रहते हैं और काफी कुछ करने के बाद भी शरीर हड्डियों का ढांचा ही बना हुआ है. कई बार भरपूर खाना खाने के बावजूद वजन नहीं बढ़ता. कुछ लोग तो बाजारों में मिलने वाली महंगी-महंगी चीजों को भी खरीदकर खाते हैं, लेकिन उससे भी वजन पर काफी ज्यादा असर नहीं दिखता है. वजन ना बढ़ने का कई बार कारण इसका कारण तेज मेटाबॉलिज्म, पोषक तत्वों की कमी, खराब लाइफस्टाइल या किसी स्वास्थ्य समस्या भी देखने को मिला है. अगर आप भी हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिए. केवल ज्यादा खाना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी डाइट में आपको प्रोटीन, हेल्दी फैट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स इन चीजों को भी शामिल करना होता है. आइए बताते हैं, क्या-क्या चीजें आप खा सकते हैं.

वजन बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में क्या शामिल करें?

और पढ़ें: तेजी से वजन बढ़ाने में मदद करेंगी ये 5 चीजें, दुबले-पतले शरीर से मिलेगा छुटकारा

1. पीनट बटर

अगर आप वजन न बढ़ने से काफी ज्यादा परेशान हैं और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते है,तो आपको बता दें आपको अपनी डाइट में पीनट बटर को जरूर शामिल करना चाहिए. पीनट बटर हेल्दी फैट, प्रोटीन और कैलोरी का अच्छा स्रोत माना जाता है इसको खाने के बाद लंबे समय तक ऊर्जा शरीर में बनी रहती है.

2. केला और दूध

आप अपनी डाइट में रोजाना केला और दूध को भी शामिल कर सकते हैं. ये वजन को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. केले में कार्बोहाइड्रेट, पोटैशियम और प्राकृतिक शुगर होता है और दूध प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है. दोनों का एक साथ में अगर आप सेवन करते हैं, तो डबल फायदा मिलेगा.

3. अंडे

अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में अंडे को शामिल करना चाहिए. अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों की ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार हो सकता है. आपको रोजाना अपनी डाइट में 2 उबले हुए अंडे का सेवन करना चाहिए.

4. पनीर

पनीर को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को सुधारने में मददगार होता है और साथ ही साथ पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके वजन को बढ़ाने का काम करती है. सलाद में या
ग्रिल्ड पनीर को भी आप खा सकते हैं.

5. ड्राई फ्रूट्स

आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को भी एड करना चाहिए. बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से आपका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो सकता है. रोजाना एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने से वजन बढ़ाने में आपको मदद मिल सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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