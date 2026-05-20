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30 की उम्र में ही हड्डियों से आ रही है कट-कट की आवाज? आज से ही खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें

Bones Strong Foods: उम्र बढ़ने के साथ-साथ हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है इसलिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए. आज आपको हड्डियों की मजबूती के लिए 5 तरह की चीजों के बारे में बताते हैं.

Published date india.com Published: May 20, 2026 5:27 PM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
30 की उम्र में ही हड्डियों से आ रही है कट-कट की आवाज? आज से ही खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें

Bones Strong Foods: आजकल कम उम्र के भी लोगों को जोड़ों और हड्डियों की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगी है, जिससे अक्सर वो परेशान ही रहते हैं. घुटनों में दर्द, अकड़न या हड्डियों से कट-कट अब आम बात हो गई है. आपको अपनी खान-पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए. 30 साल के आसपास के युवाओं में भी ये दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं की तो कई बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं. ये समस्या काफी सारे कारणों से होती है जैसे- लंबे समय तक बैठना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खराब खानपान, शरीर में कैल्शियम व विटामिन-डी की कमी के होने से. अगर आप काफी ज्यादा अनहेल्दी चीजों को खाते हैं, तो आपको ये समस्या हो सकती है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि आपको अपनी डाइट में कौन-कौन सी चीजों को शामिल करना चाहिए.

30 की उम्र के साथ हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या खाएं?

1. हरी पत्तेदार सब्जियां

अगर आप बोन हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. हरी सब्जियां कैल्शियम, आयरन, विटामिन-K और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होती है.

2. अंडे

आपको अपनी डाइट में हमेशा 1-2 अंडे तो जरूर खाने चाहिए. विटामिन-डी की कमी आज के समय में लोगों को काफी ज्यादा रहती है, इसलिए आपको रोजाना खाना ही चाहिए. इसकी कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती है, जोड़ों को मजबूत रखने और मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए ये फायदेमंद है.

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3. सूखे मेवे और नट्स

30 की उम्र के बाद अगर आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप सूखे मेवे और नट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन इनमें पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मददगार होते हैं.

4. दूध और डेयरी उत्पाद

दूध और डेयरी उत्पाद की चीजों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए ये आपकी काफी ज्यादा मदद करते हैं. रोजाना 1-2 गिलास दूध तो आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

5. साबुत अनाज

अगर आपको अपनी डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करना है,तो आपको साबुत अनाज को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. कैल्शियम का पावरहाउस इसको माना जाता है. शरीर को मजबूत रखकर आपको कई बीमारियों से भी बचाता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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