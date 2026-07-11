जिम से आने के बाद अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ये 5 तरह के प्रोटीन रिच फूड्स, मसल्स बनेगी तगड़ी

Gym Diet Tips: जिम जाने वाले लोगों को अपनी डाइट में जिम से आने के बाद कुछ चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Gym Diet Tips: आजकल फिटनेस को लेकर लोगों में जागरूकता काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. इसके लिए अपनी डाइट में खान-पान का भी काफी ज्यादा खास ध्यान रखते हैं. कई लोग रोजाना जिम जाकर घंटों वर्कआउट करते हैं, लेकिन केवल एक्सरसाइज करने से ही मजबूत मसल्स नहीं बनती है इसलिए आपको अपनी डाइट को भी हेल्दी रखना होगा. शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि यही मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है. अगर आप भी जिम जाते हैं और अपने शरीर को एकदम तगड़ा बनाना चाहते हैं, तो जिम के बाद आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए. वर्कआउट के 30 से 60 मिनट के अंदर ही आपको ये डाइट ले लेनी चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

जिम से आने के बाद कौन-कौन से प्रोटीन रिच फूड्स करें सेवन?

1. अंडा

अंडा आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको कमाल के असर देखने के लिए मिल जाएंगे. जिम से आने के बाद आपको 2 अंडे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन B12 और हेल्दी फैट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. मसल्स रिपेयर करने में भी ये मदद करता है.

2. पनीर

पनीर से आने के बाद पनीरा का सेवन भी आप कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. अगर आप शाकाहारी हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट साबित होगा. लंबे समय तक शरीर को प्रोटीन भी मिलता रहेगा.

3. चिकन ब्रेस्ट

अगर आप चिकन खाना पसंद करते हैं, तो जिम से आने के बाद चिकन ब्रेस्ट का सेवन आप कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ को एकदम फिट रखने का काम भी करता है. इसमें फैट कम और प्रोटीन अधिक होता है अगर आप इसको जिम से आने के बाद रोजाना खाते हैं, तो मसल्स मजबूत होती है.

4. मूंग दाल और सोया

जिम से आने के बाद आपको अपनी डाइट में रोजाना मूंग दाल और सोया को एड कर सकते हैं. ये आपके शरीर को फिट रखता है और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बनाएं रखने में मदद करता है. इनमें प्रोटीन के साथ फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व भी शामिल होते हैं.

5. मूंग दाल चीला

मूंग दाल चीला भी खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. अगर आप जिम जाते हैं, तो वहां से आने के बाद आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.