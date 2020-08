नई दिल्ली: कल स्वतंत्रता दिवस है. देश में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं. इस दिन भारत के प्रधानमेंत्री लालकिले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं. और देशवासियों को भाषण देते हैं. 15 अगस्त के दिन स्कूलों, शहरों और कई जगहों पर स्पीच दी जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी इस स्वतंत्रता दिवस पर कहीं स्पीच देने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं. आइए हम आपकी थोड़ी मदद कर दें और आपको ये बताएं कि आप अपनी स्पीच कैसे तैयार कर सकते हैं – Also Read - First Independence Day celebrations In India: भारत ने ऐसे मनाया था अपना पहला स्वतंत्रता दिवस, देखें तस्वीरें

– स्पीच तैयार करते समय इस बात का ध्यान दें कि आपका मकसद क्या है.

– स्पीच देने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपकी स्पीच से दर्शकों का मनोबल बढ़ें. और उनमें उत्साह बढ़े.

– आपकी स्पीच उत्साहित करने वाली और आगे के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करने वाली होनी चाहिए.

– एक बात का ख्याल रखें कि आपकी स्पीच बहुत ज्यादा लंबी ना हो. ज्यादा लंबी स्पीच से लोग एक टाइम के बाद बोर होने लगते हैं.

– लंबी स्पीच से ज्यादा जरूरी ये हैं कि आपका भाषण असरदार हो ताकि लोग आपकी बातों से बोर ना हो.

– आपकी स्पीच ऐसे हो कि आपके मंच से उतरने पर सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, दिल में जोश और राष्ट्रभावना भरी हो और साथ ही हाथों से तालियां बज रही हो.

– अगर किसी स्कूल या कॉलेज में स्पीच देने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई ड्रेसकोड हैं तो आप उसी को पहनकर जाएं.

– आप चाहे जो भी कह रहे हो, पहले खुद उसे स्वीकारें, मानें, महसूस करें तभी उसे दूसरों से कहें. तभी आपका भाषण असरदार होगा.