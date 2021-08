Independence Day 2021: आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. हर साल स्वतंत्रता दिवस पर उनका अंदाज काफी अलग होता है. हमेशा की ही तरह इस साल भी पीएम मोदी ने साफे ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. पीएम मोदी ने आज केसरी रंग का साफा पहना हुआ था. आप भी देखिए पीएम मोदी का ये खास साफा-Also Read - UP Assembly Election 2022: यूपी में किस पार्टी की तरफ जाएंगे निषाद, वोटों के बंटवारे से क्या BJP को होगा नुकसान?

Today, we have to pledge to make India energy independent before completing 100 years of independence. India has moved towards electric mobility and work is underway on 100% electrification of Indian Railways with the aim to becoming net-zero carbon emitter by the year 2030: PM pic.twitter.com/oSnOPIEaOG

— ANI (@ANI) August 15, 2021