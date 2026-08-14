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15 अगस्त पर बालकनी को देना चाहते हैं नया लुक? तो इन 5 डेकोरेशन आइडियाज को अपनाकर हर कोई करेगा तारीफ

How To Decorate Your Balcony Independence Day 2026: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर आप अपनी बालकनी को एक नया टच देना चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स को अपनाकर कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 14, 2026, 1:42 PM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

How To Decorate Your Balcony Independence Day 2026: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बेहद ही ज्यादा खास माना जाता है. हर कोई अपने घर को देशभक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं और लोग अपने-अपने हिसाब से इस खास दिन को मनाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. हर कोई अपने लुक से लेकर घर तक को काफी ज्यादा खास मनाना चाहता है तो आप भी तिरंगों के रंगों से अपनी बालकनी को सजा सकते हैं. ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है. दूर से देखने में आपकी बालकनी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी.

5 बालकनी डेकोरेशन आइडियाज

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1. तिरंगे रंगों की पेपर फ्लावर माला

अगर आप अपनी बालकनी को 15 अगस्त में काफी ज्यादा खूबसूरत और हटके दिखाना चाहते हैं, तो आप तिरंगे रंगों की पेपर फ्लावर माला को बनाकर बालकनी में हर जगह लगवा सकते हैं. ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है औऱ साथ ही साथ दूर से भी आपकी बालकनी काफी ज्यादा यूनिक नजर आएगी.

2. बालकनी में लगाएं ट्राईकलर प्लांट कॉर्नर

आजकल लोग अपनी बालकनी में 15 अगस्त के दिन बालकनी में ट्राईकलर प्लांट कॉर्नर को लगाते हैं, जो दिखमे में काफी ज्यादा हटके और एकदम मस्त नजर आता है. अगर आपकी बालकनी में पहले से पौधे रखे हुए हैं तो उन्हें हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप उसी में अच्छे से सजा सकते हैं.

3. ‘फेयरी लाइट्स

आप 15 अगस्त के दिन पर अपनी बालकनी में ‘फेयरी लाइट्स को लगवा सकते हैं. ये दिखनें में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है. अगर आप Independence Day पर घर में छोटी-सी पार्टी करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कुछ बालकनी में लगवाकर तैयार कर सकते हैं.

4. तिरंगे की लटकन

अपनी बालकनी में जगह-जगह पर तिरंगे की लटकनों को लगाकर अच्छे से अपनी बालकनी को सजा सकते हैं. दिखने में दूर से ही काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और साथ ही साथ हर कोई जमकर तारीफ भी करेगा.

5. स्वतंत्रता दिवस फोटो कॉर्नर

आप अपनी बालकनी में एक स्वतंत्रता दिवस फोटो कॉर्नर को भी बना सकते हैं. ये दिखने में का फी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और साथ ही साथ अपनी बालकनी को एक नया टच देने में भी मददगार होगा. अगर आपको घर पर फोटोज और रील्स बनानी है, तो आप इस तरह से इसको लगवा भी सकती हैं. आपकी बालकनी काफी ज्यादा खूबसूरत और एकदम हटके नजर आएगा. हर कोई दूर से देखकर ही जमकर तारीफ करेगा. आप भी एक बार जरूर करें.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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