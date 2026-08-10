Independence Day 2026: इस 15 अगस्त घर पर बच्चों के लिए बनाएं ये 5 तिरंगा रेसिपी, स्वाद के साथ दिखेगा देशभक्ति का रंग

Independence Day 2026 Special Recipes: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस में आप अपने घर में तिरंगा रेसिपी को बच्चों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं.

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Independence Day 2026 Special Recipes: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए खास होता है. इन दिन हर जगह स्कूलों से लेकर घरों तक देशभक्ति के रंग ही आपको नजर आता है. इस दिन को लोग बड़े ही खुशियों के साथ-साथ अपने तरीकों से मनाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. कहीं तिरंगा फहराया जाता है तो कहीं बच्चे देशभक्ति के गानों पर कार्यक्रम भी आपको जगह-जगह पर देखने के लिए मिलता है. अगर आप इस 15 अगस्त में घर पर बच्चों के लिए कुछ खास चीजों को बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर ही उनके लिए कुछ ऐसी टेस्टी और रंग-बिरंगी डिशेज को बनाकर तैयार कर सकती हैं, जो खाने में भी टेस्टी हो और साथ ही साथ चेहरे पर भी खुशी आ जाएगे. आइए आपको बताते हैं आप क्या-क्या बना सकती हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए खास 5 तिरंगा रेसिपी

1. तिरंगा सैंडविच

अगर आप बच्चों के लिए इस दिन कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो आप उनके लिए घर पर ही तिरंगा सैंडविच को बना सकते हैं. इसको घर पर बनाना बेहद ही आसान होता है और साथ ही साथ खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. बच्चों को सैंडविच खाना काफी पसंद होता है. ऐसे में 15 अगस्त के मौके पर साधारण सैंडविच को तिरंगा ट्विस्ट करके बच्चों को खिला सकते हैं.

2. तिरंगा फ्रूट स्क्युअर्स

तिरंगा फ्रूट स्क्युअर्स को भी आप अपने बच्चों के लिए घर पर बना सकती हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसके लिए केसरिया रंग के लिए पपीता या संतरा, सफेद रंग के लिए केला या सेब और हरे रंग के लिए कीवी या हरे अंगूर का आप लेकर बना सकते हैं.

3. तिरंगा इडली

अगर आप इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप तिरंगा इडली को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको खाने से आपका टेस्ट दोगुना तक बढ़ जाता है. अगर आपके बच्चों को इडली पसंद है, तो इस बार इसे भी देशभक्ति के रंग में तैयार करके आप उनको खिला सकते हैं.

4. तिरंगा पोहा

तिरंगा पोहा को आप घर पर बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है, बच्चों के लिए भी एकदम बेस्ट इसको माना जाता है. 15 अगस्त की सुबह कुछ हल्का और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो तिरंगा पोहा ट्राई कर सकते हैं. ये डिश काफी ज्यादा अलग ही दिखेगी.

5. तिरंगा पुलाव

बच्चों के लंच के लिए उस दिन को खास बनाने के लिए तिरंगा पुलाव को खिला सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा अलग होगा और साथ ही साथ बच्चों के लिए कुछ यूनिक भी हो जाएगा. यह रेसिपी बच्चों की डिश को और खास बना देगा.