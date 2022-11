बुधवार को जन्में बच्चों का नाम: इस दिन जन्में बच्चों को दें ये 40 लेटेस्ट नाम, मिलेगा भगवान गणेश का आशीर्वाद

बुधवार जन्मे बच्चों का नाम: यदि आपके बच्चे का जन्म बुधवार के दिन हुआ है तो ऐसे में आप यहां दिए गए नामों का चयन अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं. जानते हैं इनके बारे में...

Name for New Born Baby Indian: हर दिन अपने आप में खास और महत्वपूर्ण होता है. बुधवार का दिन भगवान गणेश (Lord Ganesha Names) को समर्पित है. ऐसे में यदि आपके बच्चा बुधवार के दिन पैदा हुआ है तो आप उसका नाम भगवान गणेश पर रख सकते हैं. ऐसे में लोगों को इन नामों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप बुधवार में जन्में बच्चों को कौन-सा नाम (Hindu Names in Hindi) दे सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

बच्चे का शुभ नाम क्या रखें?

गणेश गणपति गजानन रिद्धि धर्मिक समृद्धि सिद्धि रामप्रिया रामिणी दुर्जा रामरा सार्विका हरिद्र ज्ञानवी ज्ञाना कीर्ति गयाना अकृता अमित मनोमय कृपालु अविग्न मंगलमूर्ति महेश्वरम भूपति ईश्वर भुवनपति देवा देवव्रत चतुर्भुज एकदंत एकदृष्टा गामिनी गम्या गनाकशी गनमूर्ति गनवी गंधलिका गण गंधारा