दुनिया पर छाया भारत की मसाला चाय का जादू, बनी World's Best Tea, 100 की लिस्ट में आई पहले स्थान पर

Best tea in the world: हमारे देश में अधिकतर लोगों की शुरुआत चाय से होती है, हालांकि सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी लोग चाय के दीवाने हैं. हालांकि अब दुनिया भी वो बात मान गई है जो हम सालों से जानते थे, यहीं की मसाला चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय है. जी हां हाल ही में प्रसिद्ध फूड रेटिंग प्लेटफॉर्म TasteAtlas ने दुनिया भर की 100 बेस्ट टीज़ की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारतीय मसाला चाय को पहला स्थान मिला है. यह खबर पूरे देश के लिए गर्व की बात है. हम में से काफी लोग मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि भावनाओं का मिश्रण है.
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ये यूं ही खास नहीं बनती है, ब्लकि अपने स्वाद, खुशबू और सेहतमंद गुणों की वजह से दुनियाभर के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है. मसाला चाय सिर्फ एक ड्रिक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी का बड़ा हिस्सा है. ये हमारे रिवाज, बातचीत शुरू करने का तरीका, काम के बीच ब्रेक, रेलवे स्टेशन का साथी और कभी-कभी मुफ्त थेरेपी भी है.
फिर चाहें सड़क किनारे की टपरी हो या फैंसी कैफे चाय हमेशा ही दिल जीतने में कामयाब रहती है. TasteAtlas ने मई में दुनिया की टॉप 100 बेस्ट टीज़ की लिस्ट जारी की है और इसमें भारत ने कमाल कर दिया है.
भारतीय चायों का जलवा:
ये लिस्ट देखकर पता चलता है कि भारत की चाय को लोग कितना पसंद करते हैं. कहीं मसालेदार मसाला चाय, कहीं फूलों जैसी खुशबू वाली दार्जिलिंग, कहीं मजबूत असम चाय, तो कहीं नमकीन गुलाबी नून चाय सभी ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है.
दुनिया की अन्य टॉप चाय
मसाला चाय की खासियत-
सुबह उठते ही या फिर बारिश के मौसम में चाय सबसे पहले याद आती है.
घर पर कैसे बनाएं मसाला चाय-
सामग्री (2 कप के लिए):
बनाने का तरीका: