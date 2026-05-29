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दुनिया पर छाया भारत की मसाला चाय का जादू, बनी World's Best Tea, 100 की लिस्ट में आई पहले स्थान पर

India's Masala Chai tops global list: भारत में लोग चाय को बड़े चाव से पीते हैं, लेकिन अब भारतीय मसाला चाय ने एक नया मुकाम हासिल किया है, दरअसल में भारत की मसाला चाय दुनिया की नंबर 1 चाय बन गई है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: May 29, 2026, 3:45 PM IST
दुनिया पर छाया भारत की मसाला चाय का जादू, बनी World's Best Tea, 100 की लिस्ट में आई पहले स्थान पर

Best tea in the world: हमारे देश में अधिकतर लोगों की शुरुआत चाय से होती है, हालांकि सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी लोग चाय के दीवाने हैं. हालांकि अब दुनिया भी वो बात मान गई है जो हम सालों से जानते थे, यहीं की मसाला चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय है. जी हां हाल ही में प्रसिद्ध फूड रेटिंग प्लेटफॉर्म TasteAtlas ने दुनिया भर की 100 बेस्ट टीज़ की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारतीय मसाला चाय को पहला स्थान मिला है. यह खबर पूरे देश के लिए गर्व की बात है. हम में से काफी लोग मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि भावनाओं का मिश्रण है.

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ये यूं ही खास नहीं बनती है, ब्लकि अपने स्वाद, खुशबू और सेहतमंद गुणों की वजह से दुनियाभर के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है. मसाला चाय सिर्फ एक ड्रिक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी का बड़ा हिस्सा है. ये हमारे रिवाज, बातचीत शुरू करने का तरीका, काम के बीच ब्रेक, रेलवे स्टेशन का साथी और कभी-कभी मुफ्त थेरेपी भी है.

फिर चाहें सड़क किनारे की टपरी हो या फैंसी कैफे चाय हमेशा ही दिल जीतने में कामयाब रहती है. TasteAtlas ने मई में दुनिया की टॉप 100 बेस्ट टीज़ की लिस्ट जारी की है और इसमें भारत ने कमाल कर दिया है.

भारतीय चायों का जलवा: 

  • मसाला चाय — 1st रैंक (दुनिया की नंबर 1 चाय!)
  • दार्जिलिंग टी — 6th
  • असम चाय — 13th
  • सुलैमानी चाय (केरल) — 39th
  • कांगड़ा टी (हिमाचल प्रदेश) — 41st
  • नून चाय (जम्मू-कश्मीर) — 43rd

ये लिस्ट देखकर पता चलता है कि भारत की चाय को लोग कितना पसंद करते हैं. कहीं मसालेदार मसाला चाय, कहीं फूलों जैसी खुशबू वाली दार्जिलिंग, कहीं मजबूत असम चाय, तो कहीं नमकीन गुलाबी नून चाय सभी ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है.

दुनिया की अन्य टॉप चाय

  • होजिचा (जापान) — 2nd
  • सीलोन ब्लैक टी (श्रीलंका) — 3rd
  • सेंचा (जापान) — 4th
  • पुएरह टी (चीन) — 5th

मसाला चाय की खासियत-

  • अदरक का तीखापन
  • इलायची की खुशबू
  • दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का जादू
  • दूध और चीनी का परफेक्ट बैलेंस

सुबह उठते ही या फिर बारिश के मौसम में चाय सबसे पहले याद आती है.

घर पर कैसे बनाएं मसाला चाय-

सामग्री (2 कप के लिए):

  • पानी — 2 कप
  • दूध — 1 कप
  • चाय पत्ती — 2 चम्मच
  • अदरक — 1 इंच (कुचला हुआ)
  • इलायची — 3-4
  • दालचीनी — छोटा टुकड़ा
  • लौंग — 2
  • काली मिर्च — 2-3 (ऑप्शनल)
  • चीनी — स्वाद अनुसार

बनाने का तरीका:

  • सबसे पहले पानी में अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग डालकर तब तक उबालें, जब तक इससे महक न आने लग जाए
  • चाय पत्ती डालकर 1-2 मिनट उबालें
  • दूध डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट पकाएं
  • चीनी डालकर छान लें और गर्म-गर्म पिएं
  • ज्यादा स्वाद के लिए थोड़ी काली मिर्च जरूर डालें

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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