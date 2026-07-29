30 जुलाई या 2 अगस्त?...असली फ्रेंडशिप डे कब, जानें International Friendship Day और Friendship Day में फर्क

International Friendship Day vs Friendship Day:हर साल Friendship Day को लेकर लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर 30 जुलाई और अगस्त के पहले रविवार में कौन-सा दिन सही है। आइए जानते हैं International Friendship Day और भारत में मनाए जाने वाले Friendship Day के बीच क्या अंतर है.

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International Friendship Day हर साल 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर मनाया जाता है

भारत में Friendship Day अगस्त के पहले रविवार को मनाने की परंपरा है, जो इस बार 2 अगस्त को है

अंतरराष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य देशों के बीच दोस्ती और विश्व शांति को बढ़ावा देना है

वहीं भारत में यह दिन दोस्तों के साथ बैंड, गिफ्ट, पार्टी और यादगार पल शेयर कर सेलिब्रेट किया जाता है

कहते दोस्ती दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते में कोई आपको जज नहीं करता है, बल्कि आप जैसे हैं आपको वैसे स्वीकार करता है. दोस्ती दुनिया की सबसे खूबसूरत और सच्ची चीजों में से एक है, पैसे, रिश्ते या नाम से ऊपर उठकर दोस्ती का दर्जा होता है. दोस्ती बिना शर्त के हर कंडीशन में निभाई जाती है. एक दोस्त ही होते हैं जो आपके साथ बुरी से बुरी कंडीशन में भी खड़े रहते हैं. ऐसे में इस प्यारे रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल Friendship Day मनाया जाता है. हालांकि हम में से अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर International Friendship Day 30 जुलाई को क्यों मनाया जाता है और भारत में अगस्त के पहले रविवार को Friendship Day मनाया जाता है तो दोनों अलग कैसे हैं? या हम किसे सेलिब्रेट करें? ऐसे में आज हम आपको दोनों के बीच अंतर बताएंगे.

दोनों ही दिन दोस्ती के लिए समर्पित-

हर साल 30 जुलाई को International Friendship day मनाया जाता है, जबकि भारत में हर साल Friendship day अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है. दरअसल दोनों ही दिन दोस्ती के लिए समर्पित हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग-अलग कहानी है.

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने साल 2011 में 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय दोस्ती दिवस घोषित किया था. इस दिन का मकसद है दुनिया भर के देशों, संस्कृतियों और लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाना. ये दिन शांति और भाईचारे के बारे में बात करने के लिए रखा गया है. दुनिया के कई देश इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाते हैं.

वहीं भारत में Friendship day की बात करें तो इस अगस्त के पहले sunday के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे में इस बार ये 2 अगस्त को पड़ रहा है. भारत में दोस्ती दिवस बहुत पुरानी परंपरा है, यह अमेरिका के 1930 के दशक से शुरू हुआ था. भारत में इसे बहुत ही प्यार और सम्मान से मनाते हैं. खासकर स्कूल्स में बच्चे एक दूसरे को बैंड्स भी बांधते हैं. यह दिन पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है. स्कूल-कॉलेज में फ्रेंडशिप बैंड बांधना, दोस्तों को गिफ्ट देना और “Best Friend” को खास फील कराना ये सब दोस्ती को और गहरा बनाता है, क्योंकि ये दिन रविवार को पड़ता है, इसलिए लोग इसे अच्छे से प्लान करके सेलिब्रेट कर पाते हैं.

दोनों में क्या अंतर है?

International Friendship day की बात करें तो ये ज्यादा फॉर्मल है, इसमें देशों के बीच दोस्ती और विश्व शांति पर जोर होता है, जबकि भारत में Friendship day बहुत मजेदार और दिल से जुड़ा हुआ होता है. यह व्यक्तिगत दोस्ती, प्यार और यादों के बारे में होता है. भारत में यह दिन रविवार को पड़ता है, इसलिए लोग आसानी से घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं.

भारत में फ्रेंडशिप डे कैसे मनाते हैं?

भारत में फ्रेंडशिप डे को लोग दिल से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे में खास दोस्त को खास फील कराने के लिए फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं तो कुछ गिफ्ट, कार्ड, चॉकलेट या फूल देते हैं, वहीं कुछ साथ में घूमना, खाना खाना या बाहर ब्रंच करते हैं. सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करना, ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में छोटे-मोटे सेलिब्रेशन करना ये सबस इस दिन लोग करते हैं. आखिर सच्चे दोस्त बहुत कीमती होते हैं. चाहे 30 जुलाई हो या 2 अगस्त असली बात है अपने दोस्तों को याद करना और उन्हें स्पेशल फील कराना