नई दिल्ली: 8 सितंबर को पूरी दुनिया विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाती है. सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था और वर्ष 2009-2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया. तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है. निरक्षरता को खत्म करने के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ मनाने का विचार पहली बार ईरान के तेहरान में शिक्षा के मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान साल 1965 में 8 से 19 सितंबर को चर्चा की गई थी. 26 अक्टूबर, 1966 को यूनेस्को ने 14वें जरनल कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा, हर साल दुनिया भर में 8 सितंबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. आज विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर आप अपने दोस्तों और परिवारजनों को एसएमएस, कोट्स के जरिए इस दिन की बधाई दे सकते हैं.

विश्व साक्षरता दिवस 2020 (Quotes In Hindi)

– बापू जी का था यह कहना, अनपढ़ बनकर कभी ना रहना.

विकसित राष्ट्र की यही कल्पना, शिक्षित पूरे देश को करना.

शिक्षित परिवार, सुखी परिवार.

विश्व साक्षरता दिवस 2020 की बधाई.

– अज्ञानता का अंधकार मिटेगा, शिक्षा से सुधार हो जाएगा.

रोटी, कपड़ा और मकान, पर शिक्षा से बनेगा देश महान.

शिक्षा है अतुल्य गहना, इसे हमेशा पहनाते रहना.

विश्व साक्षरता दिवस की बधाई.

– सीखने के लिए एक जूनून पैदा कीजिए.

यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा.

विश्व साक्षरता दिवस 2020 की बधाई.

विश्व साक्षरता दिवस 2020 (Quotes In English)

– Literacy begins at home! Read books and inspire your kids to do the same! Happy International Literacy Day 2020!

– Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. Happy International Literacy Day 2020!

– “Literacy in itself is no education. Literacy is not the end of education or even the beginning. By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man-body, mind and spirit.”- Mohandas Karamchand Gandhi

– “The man who does not read has no advantage over the man who cannot read.” – Mark Twain