International Self Care Day: रोज सिर्फ 30 मिनट के 'Me Time' से ही बदल सकती है लाइफ, रोजाना अपनाएं ये 5 आसान सेल्फ केयर हैबिट्स

International Self Care Day: खुद के लिए केवल 30 मिनट ही निकालने से आपकी लाइफ बदल सकती है, आपको बताते हैं 5 आसान सेल्फ केयर हैबिट्स.

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(Pic credit-AI)

International Self Care Day: हर साल हर साल 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्व-देखभाल दिवस मनाया जाता है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने काम, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद का ध्यान तक नहीं रख पाते हैं और फिर उनको लगातार तनाव, थकान, नींद की कमी और मानसिक दबाव इन सभी चीजों का धीरे-धीरे सामना करना पड़ सकता है. खुद के लिए समय निकालना बेहद ही जरूरी होता है, वरना हमारा शरीर और हम खुद भी कमजोर पड़ने लग जाते हैं. इस दिन का उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि अच्छी सेहत की शुरुआत खुद का ख्याल रखने से ही होती है इसलिए पूरे दिनभर में 30 मिनट भी अगर आप खुद के लिए निकालते हैं, तो काफी अच्छा होगा. यह आपकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत को बेहतर रखने में भी मदद होती है. आइए आज आपको बताते हैं कि 5 आसान सेल्फ केयर हैबिट्स जिसको आप अपना सकते हैं.

5 आसान सेल्फ केयर हैबिट्स

1. डिजिटल डिटॉक्स जरूरी

आपको 30 मिनट का समय खुद के लिए निकालना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी होता है. दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया पर आप समय काफी ज्यादा बिता देते हैं. कम से कम 30 मिनट के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी आपको बनानी ही चाहिए.

2. सुबह 10 मिनट मेडिटेशन

कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, कि उनको खुद के लिए 10 मिनट मेडिटेशन का समय तक नहीं मिलता है, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो आपका शरीर धीरे-धीरे कमजोर होने लग जाता है. सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने या गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है.

3. रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक

आपको रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज तो जरूर करनी ही चाहिए. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सेल्फ केयर का सबसे जरूरी हिस्सा है शरीर को एक्टिव रखना ही होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है.

4. संतुलित आहार और पर्याप्त पानी

आजकल लोग बाहर का अनहेल्दी खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये आपकी सेहत को धीरे-धीरे खराब करता है. अपने खाने में आपको फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और ड्राई फ्रूट्स शामिल करने चाहिए, जो आपको अंदर से फिट रखने का काम करता है.

5. अच्छी और पूरी नींद लें

आजकल लोग अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको खुद के लिए समय तक नहीं मिल पाता है. रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपको जरूर लेनी ही चाहिए. पर्याप्त नींद लेने से दिमाग तरोताजा रहता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.