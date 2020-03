International Women’s Day 2020: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day 2020) के मौके पर भारतीय रेल (Indian Railway) ने कई तस्‍वीरें शेयर की हैं. ये तस्‍वीरें ऐसी हैं जिसे आम लोग क्‍या सेलेब्‍स भी काफी पसंद कर रहे हैं.

महिला दिवस (8th March) के अवसर पर रेल मंत्रालय (Ministry Of Railway) ने ये फोटोज अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं. रेल मंत्रालय के ट्वीट में महिला कुली से लेकर कंट्रोल रूम तक को संभाल रहीं महिलाएं शामिल हैं.

महिला कुली की तस्‍वीरों पर बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी रिएक्ट किया है.

We are proud of them ! #EachforEqual pic.twitter.com/WlPlnO7woR

Train no. 16557/58 Rajya Rani Exp. KSR Bengaluru City to Mysore was run by all women crew yesterday.

Women employees in Indian Railways and their remarkable progress.

#EachforEqual First AC Suburban train on Central Railway piloted by all women crew. pic.twitter.com/epIn1BfyF9

We salute them !! pic.twitter.com/UDoGATVwUZ

Working for Indian Railways, these lady coolies have proved that they are second to none !!

Chittaranjan Locomotive Works(CLW) commissioned its 400th loco of FY 2019-20, flagged off by the senior most woman employee, Smt Annamma Varghese of CLW.

The loco was driven by Mrs. Surachi Kumari, Loco pilot and Miss Anupriya Kumari, Asst loco pilot. #EachforEqual pic.twitter.com/KKk2mXuqBT

