International Women’s Day 2021: 8 मार्च को पूरी दूनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को मनाएं जाने के पीछे की वजह महिलाओं को वह सम्मान देना है जिसकी वह हकदार हैं. आज पूरी दुनिया में महिलाएं पूरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं. भारत समेत कई देशों ने महिलाओं (mahilaon ke kanuni adhikar in hindi) के लिए कई कानूनी अधिकार भी बनाएं हैं लेकिन आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इन कानूनी अधिकारों (Women’s Rights)के बारे में जानकारी भी नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day 2021) के मौके पर आज हम महिलाओं को उनके इन्ही अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं. आइए जानते हैं इन खास अधिकारों के बारे में जिनका पता हर महिला को होना बेहद जरूरी है- Also Read - International Women's Day Speech In Hindi: अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस तरह करें भाषण की तैयारी, हर कोई हो जाएगा खुश

समान वेतन का कानूनी अधिकार- पुरूषों की तरह महिलाएं को भी वर्कप्लेस पर समान वेतन का अधिकार है. भारतीय श्रमिक कानून के मुताबिक, किसी भी जगह पर अगर आप काम करती हैं तो वेतन में लिंग के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. Also Read - International Women's Day 2021 Gift Ideas: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को बनाएं यादगार, मां, बहन और दोस्त को दें ये शानदार गिफ्ट्स

घरेलू हिंसा से सुरक्षा- इस अधिकार को महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है. इसके तहत अगर किसी महिला के साथ उसके घर पर, ससुराल में कोई भी हिंसा होती है तो वह इसके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है. Also Read - International Women's Day 2021 Date: इस दिन मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जानें क्या है इस साल की थीम

मातृत्व संबंधी अधिकार- इस अधिकार के तहत जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे 26 सप्ताह की छुट्टी लेने का अधिकार है. इस दौरान महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. और वह फिर से काम शुरू कर सकती है.

रात में गिरफ्तार ना होने क अधिकार- इस कानून के तहत किसी भी महिला को कोई भी पुलिसकर्मी सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता है. इसके लिए पुलिसकर्मी को सूरज उगने का इंतेजार करना होगा.

काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार- काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है.