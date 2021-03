International Women’s Day 2021 Wishes: हर साल 8 मार्च को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day 2021 ) मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं को समर्पित होता है. इस दिन नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है. इस बार के महिला दिवस की थीम Women in leadership: an equal future in a COVID-19 world रखी गई है. महिला दिवस (International Women’s Day 2021 Wishes In Hindi) आने से पहले ही लोग कोट्स, फोटोज, व्हाट्सअप स्टेट्स, फेसबुक प्रोफाइल, मैसेज, एसएमएस महिलाओं को भेजते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ शानदार मैसेज लेकर आए हैं. आइए पढ़ते हैं- Also Read - Women’s Day 2021: रूढ़ियों को तोड़ते हुए 15 साल से ट्रक चला रही हैं योगिता रघुवंशी, कुछ ऐसी है इनकी प्रेरणादायक कहानी

नारी एक मां है उसकी पूजा करो,

नारी एक बहन है उसका स्नेह करो,

नारी एक भाभी है उसका आदर करो,

नारी एक पत्नी है उसका प्रेम करो,

नारी एक औरत है उसका सम्मान करो.

महिला दिवस की बधाई.

मां है वो, बेटी है वो,

बहन है वो तो कभी पत्नी है वो

जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो

शक्ति है वो, प्रेरणा है वो

नमन है उन सब नारियों को

जीवन के हर मोड़ पर, हमारा साथ देती है वो!

Happy Women's day

तुम चहकती रहो, तुम महकती रहो,

तुम प्रेरणा बनकर, चमकती रहो,

कबी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर,

कभी प्रेमिका, कभी पत्नी बनकर,

खुशियों की बारिश करती रहो,

जीवन के इस लंबे सफर में

मां बनकर मार्गदर्शन करती रहो…

महिला दिवस की शुभकामनाएं

मुस्कुराकर, दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी,

हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई.

नारी ही शक्ति है नर की,

नारी ही शोभा है घर की,

जो उसे उचित सम्मान मिले,

घर में खुशियों के फूल खिलें

Happy Women’s Day 2021

सबका ध्यान रखती हो…

सबका दर्द बांटती हो…

ईंटों के मकान को घर बनाती हो…

मैं तुम जितना मजबूत किसी को नहीं देखा

Happy Women’s Day 2021

देवी का दामन है बड़ा,

दिया उसने अपना प्यार सारा,

कहलाई वो स्त्री, कहलाई वो नारी,

बनकर एक आदर्श उसने किया जग को उजियारा

हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे

जिसने हमेशा त्याग किया

जिसने हमेशा दूसरों के लिए जिया

फिर क्यों उसको धिक्कार दो

उसे जीने का अधिकार दो

Happy Women’s Day 2021