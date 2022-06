International Yoga Day 2022: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है. इस दिन देशभर में योग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें न केवल योग के महत्व को बताया जाता है बल्कि लोगों को योग करने के लिए जागरूक भी किया जाता है. बता दें कि योग करने से न केवल खुद को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है बल्कि सेहत को कई समस्याओं से दूर भी रखा जा सकता है. लोगों को लगता है कि योग वृद्धावस्था में किया जाता है. बता दें कि यह केवल एक मित्थक है जो किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति कर सकता है. ऐसे में इस दिन के इतिहास और इस साल की थीम के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाया जाता है. पढ़ते हैं आगे…Also Read - International Yoga Day 2022: योग से जुड़े 5 मिथक, जिनको लेकर लोगों को रहता है भ्रम

इंटरनेशनल योगा डे का इतिहास

बता दें कि 21 जून 2015 को सबसे पहली बार अंतररष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था. 27 सितंबर 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मनाने की पहल की थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं. यह दिन पूरे साल का सबसे बड़ा और लंबा दिन माना जाता है. इस दिन सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से यह साल का सबसे लंबा दिन कहलाता है. ऐसे में इस दिन योग के नियंत्रण अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन प्रदान होता है. यही कारण है कि इस दिन को योग दिवस चुना गया हैं.

इस साल की थीम क्या है?

बता दें हर साल योग दिवस के दिन नई थीम तय की जाती है. 2021 में be with yoga be at home भी वहीं इस साल यानी 2022 में योगा की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी yoga for humanity रखी गई है.