International Yoga Day 2026: थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए सुबह के समय करें ये 4 बेस्ट योगासन, नहीं बढ़ेगी समस्या

Best Exercise For Thyroid Patients: अगर आप थायराइड के मरीज हैं और आप इस समस्या को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो कुछ बेस्ट योगासन को रोजाना कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit- AI)

Best Exercise For Thyroid Patients: हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद लोगों को योगा के बारे में जागरूक करके हेल्थ को कैसे फिट रख सकते हैं ये समझाना है. बदलती लाइस्टाइल, तनाव, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण थायराइड की समस्या काफी तेजी से बढ़ती ह, कुछ लोग ऐसे हैं, जो चीजों को अनदेखा करते हैं. आज भी कई लाखो लोग हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. दवाओं के साथ-साथ आपको योगा भी करना बेहद ही जरूरी होता है. थायराइड को मैनेज करना बेहद ही जरूरी है, वरना आप और भी कई दिक्कतों से जूझ सकते हैं. अगर आप भी थायराइड को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो सुबह के समय 4 योगासन को कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं वो आसान कौन-कौन से हैं?

थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए 4 असरदार योगासन कौन-कौन से हैं?

1. हलासन

हलासन को घर पर करना बेहद ही आसान है. अगर आप इसको रोजाना करते हैं, तो आप थायराइड को कंट्रोल में तो रख सकते हैं बल्कि और भी कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है. इसको घर पर करना बेहद ही आसान होता है. पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में भी मददगार होता है और साथ ही पेट की चर्बी कम होती है, तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में भी मददगार साबित होता है.

2. सर्वांगासन

आपको रोजाना सर्वांगासन को करना ही चाहिए. थायराइड के लिए सबसे प्रभावी योगासनों में से इसको एक माना जाता है. ये करने में भी काफी ज्यादा आसान होता है और घर पर इसको 10 मिनट भी करेंगे, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. थायराइड ग्रंथि को पर्याप्त ऑक्सीजन व पोषण देने में मदद करता है. इसको रोजाना करते हैं, तो तनाव को कम कर सकते हैं.

3. मत्स्यासन

मत्स्यासन को भी आपको रोजाना करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को कई बीमारियों से दूर रखने में आपकी मदद करता है.गले की मांसपेशियों को मजबूत करता है और साथ ही फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, तनाव-चिता से भी आपको आराम दिलाता है. इसको आप कभी भी सुबह के समय कर सकते हैं.

4. उष्ट्रासन

उष्ट्रासन को भी घर पर करना बेहद ही आसान होता है. यह आसन थायराइड के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए फायदेमंद साबित होता है. अगर आप सुबह के समय इसको 15 मिनट रोजाना करते हैं, तो शरीर को ऊर्जा देता है और साथ ही साथ थकान और तनाव को भी कम करता है. रीढ़ को लचीला भी बनाता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.