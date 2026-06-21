International Yoga Day 2026: मैट या खुला आसमान नहीं बल्कि योग दिवस पर पानी के अंदर योग करते दिखे भारतीय नौसेना के जवान

Indian Navy Underwater Yoga: हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनियाभर में मनाया जाता है. आज आपको भारतीय नौसेना के जवानों का योग करते हुए फोटोज दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद लोग जमकर तारीफें भी कर रहें.

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(Pic credit-X- @IN_Satavahana)

Indian Navy Underwater Yoga: हर साल दुनियाभर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. देशभर में इसको बड़े ही उत्साह के साथ बनाते हैं. अधिकतर हम सभी लोग मैट पर, पार्क में या खुले आसमान के नीचे योग करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार भारतीय नौसेना के जवानों ने योग का ऐसा अनोखा नजारा शेयर किया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और लोग देखकर हैरान भी हैं और सोशल मीडिया पर वीडियोज और फोटोज तेजी से वायरल भी हो रही है. इस बार नौसेना के जवान पानी के अंदर योगा करते दिखाई दिए. उनको देखकर ही लोग तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

समुद्र की गहराई में पनडुब्बी पर काम करने वाले नौसेना के जवानों ने पानी में योगा करके लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है, कि जरूरी नहीं योगा करने के लिए किसी चीज की जरूरत हो, बल्कि हर परिस्थिति में आपको अपने आप को फिट रखने का हल खोज लेना चाहिए. आपको बता दें तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोगों ने भारतीय नौसेना के इस प्रयास की जमकर तारीफ भी की है.

पानी के अंदर योग का अनोखा नजारा

भारतीय नौसेना के जवानों ने पानी के अंदर विशेष उपकरणों की मदद से योगासन किया है और लोगों को भी योगा करने के लिए जागरूक किया है. पानी के अंदर योग करना से शरीर का संतुलन हमेशा बना रहता है और साथ ही सांस और मानसिक एकाग्रता को भी नियंत्रण रखना पड़ता है. इससे आपको शारीरिक और मानसिक गजब की फिटनेस मिलती है.

पानी के अंदर योग करते हुए दिया संदेश

भारतीय नौसेना ने पानी के अंदर योगा करते हुए सभी लोगों को संदेश दिया है, कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको फिट रखने का कोई मौका नहीं छोड़ना है. आप कहीं भी खुद को फिट रख सकती हैं, चाहे उसके लिए पानी में ही आपको क्यों न आना पड़े. शारीरिक संतुलन को अगर आपको बनाए रखना है, तो योगा करना बेहद ही जरूरी है. नौसेना के जवानों की यह पहल उन लोगों के लिए, जो अपनी बिजी लाइफ में खुद के लिए समय तक नहीं निकाल पाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

भारतीय नौसेना के जवानों की पानी में योगा करते हुए तस्वीरों और वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोगों ने जवानों की प्रशंसा भी की है और साथ-साथ उनकी जमकर तारीफें भी की हैं.