International Youth Day 2026: Gen Z के बीच आखिर क्यों बढ़ रहा है डिजिटल डिटॉक्स का क्रेज? जानिए अपनाने के 4 बड़े फायदे

International Youth Day 2026: आजकल की Gen Z के बीच डिजिटल डिटॉक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. आइए आपको बताते हैं इसके क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं?

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(Pic credit-AI)

International Youth Day 2026: हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और उसको मनाने का उद्देश्य युवाओं की बदलती लाइफस्टाइल, उनकी प्राथमिकताओं और हेल्दी हैबिट्स को समझाना और आगे बढ़ाना है. ये बेहद ही खास है. आज के दौर में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने ही हमारी जिंदगी काफी ज्यादा ले लेनी है. हर कोई इसमें ही लगा रहा है. सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक फोन हमारे साथ रहता है, लेकिन आपको बता दें आजकल के Gen Z की लाइफस्टाइल में सोशल मीडिया, रील्स, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और डिजिटल कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी को अपनी लाइफ से दूर हटाने के लिए डिजिटल दुनिया से कुछ समय के लिए दूरी बनाने डिजिटल डिटॉक्स का क्रेज काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है. आइए आपको बताते हैं इससे कौन-कौन से आपको 5 बड़े फायदे मिल सकते हैं?

क्या है Digital Detox?

अगर आपको ये बताएं कि आखिर क्या है डिजिटल डिटॉक्स तो आपको बता दें कि ये कुछ समय के लिए स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से ब्रेक ले लेना ही डिजिटल डिटॉक्स है. इसको आजकल के Gen Z काफी ज्यादा अपना रहे हैं. आइए आपको इसके बड़े फायदे के बारे में बताते हैं.

डिजिटल डिटॉक्स को अपनाने के 4 बड़े फायदे

1. दिमाग को रिलैक्स

अगर आप डिजिटल डिटॉक्स को अपनाते हैं, तो आप अपने दिमाग को काफी ज्यादा आराम महसूस करवा सकते हैं. ये काफी ज्यादा फायदेमंद भी होता है. दिमाग को रिलैक्स रखने में इसको आप रोजाना अपनाकर देख सकते हैं. कुछ समय के लिए डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाने पर दिमाग ठीक रहता है.

2. खुद के समय

अगर आप डिजिटल डिटॉक्स को अपनाते हैं, तो आप खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा समय को बीता सकते हैं. बिना स्क्रीन के समय बिताना आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ और खुद के लिए समय बीताने के लिए फायदेमंद हो सकता है.

3. आरामदायक नींद

अगर आप रोजाना डिजिटल डिटॉक्स को अपनाते हैं, तो रात में अच्छे से सोने में आपको मदद मिल सकती है और आपको काफी ज्यादा आराम भी मिल सकता है. रात को सोने से कुछ समय पहले फोन को दूर रखने की आदत काफी अच्छी होती है.

4. दूसरों के साथ ज्यादा समय

कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया की दुनिया में इतने ज्यादा घुस जाते हैं, कि दूसरों के पास समय बीताने में भी ज्यादा समय नहीं मिल पाता है. सोशल मीडिया की इस लगातार मौजूदगी से थोड़ी दूरी आपको मिल जाती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.