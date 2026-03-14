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इजरायल-ईरान युद्ध के बीच तेजी से वायरल हो रही है 'ईरानी चाय', एक बार पी लेंगे तो नॉर्मल चाय भूल जाएंगे, नोट कर लें रेसिपी
how to make irani tea: इन दिनों इजरायल-ईरान युद्ध से जुड़ी खबरें चारों ओर घूम रही हैं, इसी बीच सोशल मीडिया पर 'ईरानी चाय' को लेकर भी खूब बाते हो रही हैं, ऐसे में आज हम आपको इसकी आसानी रेसिपी बताएंगे.
How to make irani tea: भारतीयों घरों में चाय पीने का खूब चलन है, कई लोगों की सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ ही होती है. हालांकि हर किसी के चाय बनाने का अंदाज अलग-अलग होता है, कोई अदरक वाली चाय पीना पसंद करता है तो कोई इलायची वाली. हालांकि इन दिनों इजरायल-ईरान युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर ‘ईरानी चाय’ की खूब बात हो रही है.
लोग कह रहे हैं कि ये चाय इतनी लाजवाब और एडिक्टिव है कि एक बार पी ली तो नॉर्मल चाय भूल जाओगे. युद्ध की खबरों में लोग तनाव कम करने के लिए या ईरानी कल्चर को सपोर्ट करने के तरीके से इस चाय की रेसिपी शेयर कर रहे हैं. दरअसल में ये ईरानी चाय ईरान से ताल्लुक रखती है, लेकिन भारत में खासतौर पर हैदराबाद में बहुत फेमस है. युद्ध के बीच ये चाय एक बार फिर ट्रेंड में है. इस चाय का स्वाद नॉर्मल चाय से अलग होता है, ये थोड़ी कड़क, क्रीमी, मीठी और बहुत रिच होती है. अच्छी बात ये है कि इसे बनाना बेहद आसान है.
ईरानी चाय बनाने की आसान और ऑथेंटिक रेसिपी
सामग्री (4-5 कप के लिए)-
- पानी – 1-1 कप
- चाय पत्ती – 2-3 बड़े चम्मच
- चीनी – 2-3 बड़े चम्मच
- फुल क्रीम मिल्क – 2-3 कप
- कंडेंस्ड मिल्क (मिल्कमेड) – 2-4 बड़े चम्मच
- इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच
- केसर या दालचीनी – थोड़ा सा (ऑप्शनल, ईरानी टच के लिए)
बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप:
- इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें और इसमें चाय पत्ती, चीनी, इलायची और दालचीनी डालकर पकाएं. अब इसे एक ढक्कन से ढंक दें
- ईरानी चाय को दम भरकर बनाया जाता है, ऐसे में इस ढक्कन को गुंथे हुए आटे से दबा दें, मतलब इसके चारों ओर आटा लगा दें ताकी इसकी भाप बाहर न निकलें. अब आपको इसे 20 से 25 मिनट तक पकते रहने देना है.
- तब तक दूसरी ओर दूध तैयार कर लें इसके लिए एक बर्तन में दूध को तब तक पकाएं जब तक ये घटकर आधा न रह जाए. ध्यान रहें इसे चलाते रहें जिससे ये नीचे लगे न. इसके स्वाद को दोगुना करने के लिए इसमें मावा या कंडेंस्ड मिल्क मिला सकते हैं.
- अब समय पूरा होने के बाद काढ़े को अच्छे से छान लें और उसमें ऊपर से गर्म गाढ़ा दूध मिला दें. ऊपर से थोड़ी मलाई डालें और इसका स्वाद लें. इसे पीने के बाद आप नॉर्मल चाय को भूल जाएंगे.