क्या Charcoal Face Mask सच में कोयले से बनता है? जानिए आखिर क्या है इसके पीछे की साइंस

Charcoal Face Mask: अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सच में चारकोल फेस मास्क कोयले से बनता है? आइए आपको बताते हैं क्या कहता है इसके पीछे का साइंस

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Charcoal Face Mask: चारकोल फेस मास्क अपनी स्किन को चमकदार और दमकदार बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं. ये आपकी स्किन को निखारने और चेहरे की गंदगी को निकालने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. आजकल स्किनकेयर की दुनिया में चारकोल फेस मास्क का ट्रेंड काफी तेजी से भी वायरल हो रहा है, जिसको लड़कियां काफी ज्यादा पसंद करती हैं. ब्लैकहेड्स हटाने से लेकर ऑयली स्किन को साफ करने तक ये अपना काम काफी अच्छे से करना जानता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे बनाया जाता है चारकोल फेस मास्क? अगर आप भी नहीं जानते हैं, कि आखिर ये कैसे बनाया जाता है और क्या सच में इसको कोयले से ही बनाया जाता है, तो आइए इसके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं. आइए जानते हैं चारकोल फेस मास्क के पीछे की पूरी साइंस.

क्या Charcoal Face Mask सच में कोयले से बनता है?

अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है और आप सोचते ही रहते हैं कि क्या सच में चारकोल फेस मास्क कोयले से बनता है या नहीं तो आइए इसके बारे में आपको आज अच्छे से बताते हैं आखिर क्या हैं इसका पीछे की सच्चाई. आपको बता दें कि हां चारकोल फेस मास्क कोयले से ही बनाया जाता है, लेकिन ये कोयला बेहद ही अलग और अच्छा होता है. यह सामान्य कोयला नहीं होता, बल्कि नारियल के छिलके, बांस, लकड़ी या अन्य प्राकृतिक चीजों से इसको बनाया जाता है.

चारकोल फेस मास्क कैसे करता है काम?

अगर आपके इसके काम करने के बारे में आपको बताएं, तो छोटे-छोटे छिद्र त्वचा की सतह पर मौजूद अतिरिक्त तेल को निकालकर आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है. चारकोल फेस मास्क लगाने के बाद त्वचा पहले से ज्यादा साफ और फ्रेश आपको नजर आ सकती है, इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना है, कि इसको रोजाना अपनी स्किन पर आपको इसको नहीं लगाना है.

किन लोगों के लिए चारकोल फेस मास्क हो सकता है फायदेमंद?

अगर आपको बता दें कि ये किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो आपको बता दें ऑयली स्किन वाले लोग, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या वाले लोग, बड़े पोर्स वाले लोग, प्रदूषण वाले शहरों में रहने वाले लोग, चेहरे पर अतिरिक्त तेल बनने की समस्या वाले लोग के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

चारकोल फेस मास्क लगाने के फायदे?

1. डीप क्लींजिंग

2. ब्लैकहेड्स हटाना

3. ऑयल कंट्रोल

4. चेहरे की सारी गंदगी बाहर

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. यदि आपको त्वचा से जुड़ी गंभीर समस्या, एलर्जी या कोई अन्य चिकित्सीय परेशानी है, तो त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.