क्या तरबूज को फ्रिज में काटकर लगाना सही है? खाने से पहले जरूर जान लें ये बातें, नहीं तो पड़ सकते हैं बीमार

Is Cut Watermelon Stored in the Fridge Safe: गर्मियों लोग तरबूज का जमकर सेवन करते हैं, ये सेहत के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है, हालांकि हम में से कई लोग इसे काटकर फ्रिज में लगा देते हैं, ऐसे में आइए डॉक्टर से जानते हैं कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं?

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Is Cut Watermelon Stored in the Fridge Safe: गर्मियों लोग तरबूज का जमकर सेवन करते हैं, ये सेहत के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है, हालांकि हम में से कई लोग इसे काटकर फ्रिज में लगा देते हैं, ऐसे में आइए डॉक्टर से जानते हैं कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं?

गर्मी का मौसम आते ही कुछ फल धड़ल्ले से बाजार में दिखने लगते हैं, जिनमें से एक है तरबूज. इसमें पानी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसके चलते ये सेहत के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है. गर्मियों में तरबूज की गिनती सबसे पसंदीदा फलों में होती है. ये प्यास बुझाता है साथ ही साथ शरीर को ठंडक रखता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

हालांकि एक बार काट देने के बाद ये जल्दी खराब हो जाता है, ऐसे में फ्रिज में काटकर लगा देते हैं या फिर कुछ लोग इसे ठंडा खाना पसंद करते हैं, ऐसे में भी लोग इसे काटकर कई दिनों फ्रिज में लगाए रहते हैं. अब सवाल उठता है कि क्या ये पूरी तरह से सही है? या सुरक्षित है? एक्सपर्ट बताते हैं कि सही तरीके से स्टोर करने पर कटे तरबूज को खाना सुरक्षित है, लेकिन गलत तरीके से रखने पर यह बैक्टीरिया का घर बन सकता है. आइए जानते हैं इन्हें स्टोर करने के सही तरीके.

Safe Storage टिप्स-

ध्यान रखें कि कटे हुए तरबूज को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें

फ्रिज का तापमान 4°C या उससे कम रखें

काटने के 2 घंटे के अंदर फ्रिज में रख दें

काटने के लिए साफ चाकू और बोर्ड का इस्तेमाल करें

तरबूज को अच्छे से धोकर ही काटें

फ्रिज में कितने दिन तक चलेगा?

अगर आप तरबूज को काटकर फ्रिज में लगा रहे हैं तो ध्यान रखें इसे 24 घंटे के अंदर ही खा लें

अगर इसे 2 से 3 दिन हो गए हैं तो पहले इसे सूंघे अगर सही लगे तो ही इसे खाएं

अगर तरबूज को काटकर लगाए हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं तो भले ही दिखने में ठीक लगे, लेकिन इसे न खाएं, इससे बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है

आप देखेंगे कि 4 दिन बाद तरबूज का टेक्स्चर मुलायम (mushy) होने लगता है और खाने में सुरक्षित नहीं रहता.

अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत फेंक दें:

अगर आपने तरबूज को काटकर फ्रिज में लगाया है तो पहले ये चेक करें कि इसमें से खट्टी या अजीब सी बदबू न आ रही हो, अगर ऐसा लग रहा है तो इसे न खाएं

अगर इसका टेक्सचर लिबलिबा लग रहा हो तो इसे न खाएं

मोल्ड (फफूंद) दिख रहा हो तो इसे फौरन फेंक दें.

रंग फीका पड़ गया हो या पानी छूटने लगा हो तो खाने से बचें

कटा तरबूज जल्दी खराब क्यों होता है?

दरअसल में जब हम तरबूज को काटकर फ्रिज में लगाते हैं तो बाहरी छिलका हट जाता है, जिसके चलते प्राकृतिक सुरक्षा छिन जाती है, डायरेक्ट नमी और चीनी की मात्रा बैक्टीरिया के लिए अच्छा वातावरण बनाते हैं. ऐसे में ये जल्दी खराब हो जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान-