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गर्मियों में आइस फेशियल करवाना कितना सही? अप्लाई करने से पहले जरूर जान लें

Ice Facial Is Good Or Bad In Summer: अधिकतर लोग गर्मियों में आइस फेशियल का सहारा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में आइस फेशियल करवाना कितना सही आज आपको इस खबर में बताते हैं.

Published date india.com Published: May 19, 2026 11:37 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
गर्मियों में आइस फेशियल करवाना कितना सही? अप्लाई करने से पहले जरूर जान लें

Ice Facial Is Good Or Bad In Summer:  गर्मियों का मौसम आते ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. ऐसा लगता है कि चेहरे का सारा ग्लो भाग सा गया है. तेज धूप, पसीना, धूल-मिट्टी और बढ़ता तापमान चेहरे की चमक पर काफी ज्यादा बुरा असर डालते हैं. स्किन को ठंडक और फ्रेशनेस के लिए कई सारी लड़कियां महंगी-महंगी चीजों को चेहरे पर लगाती हैं, लेकिन स्किन पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. गर्मियों में आइस फेशियल जो आपने भी सोशल मीडिया काफी ज्यादा देखा होगा और ये ट्रेंड में भी है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि क्या गर्मियों में आइस फेशियल करवाना स्किन के ठीक है या नहीं? ये सवाल भी लोगों के दिमाग में आज भी बना हुआ है. अगर आपको भी नहीं पता है, तो आइए आपको बताते हैं सही जवाब

क्या होता है आइस फेशियल?

आइस फेशियल जिसमें चेहरे पर बर्फ या आइस क्यूब्स से हल्का-हल्का मसाज करते हैं. कुछ लोग आइस वॉटर में फेस डिप भी करते हैं, ये इस समय लड़कियों के बीच काफी ज्यादा फेमस है. स्किन को ठंडक पहुंचाना, पोर्स को टाइट करना और चेहरे को फ्रेश लुक देने के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

चेहरे पर आइस फेशियल के फायदे क्या हैं?

अगर आप चेहरे पर आइस फेशियल को रोजाना करते हैं, तो मुंहासों की समस्या, चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन पर अच्छा असर, सनबर्न में राहत, पोर्स को टाइट, चेहरे की सूजन कम, आइस फेशियल चेहरे को तुरंत कूलिंग देने में मददगार साबित होता है. कुछ लोग आइस को सीधा ही अपनी स्किन पर लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना है. चेहरे पर सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट तक धीरे-धीरे मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन पर किसी भी तरह की कोई समस्या न हो. किसी भी चीज को अपनी स्किन पर इस्तेमाल करने से पहले स्किन डॉक्टर से सलाह लेनी बेहद ही जरूरी होती है.

गर्मियों में आइस फेशियल करवाना कितना सही?

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गर्मियों में आइस फेशियल त्वचा को ठंडक और ताजगी देता है इसलिए ये समर में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हर इंसान की स्किन टाइप काफी ज्यादा अलग होती है इसलिए आपको बिना जानकारी के उपयोग नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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