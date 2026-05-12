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क्या रोज कान साफ करना सही है या हानिकारक? डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली सच्चाई

आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अक्सर अपने कानों को साफ करते रहते हैं, हालांकि हम में कम ही लोगों को पता होता है कि ये आदत सही है या गलत, ऐसे में आज हम इसके बारे में डॉक्टर से जानेंगे.

Published date india.com Published: May 12, 2026 5:33 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
क्या रोज कान साफ करना सही है या हानिकारक? डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली सच्चाई

कान शरीर का बेहद सेंसटिव और महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसकी मदद से हम आवाज सुन पाते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोग कान साफ करते दिखते हैं. कुछ लोग रोजाना ईयरबड, माचिस की तीली, हेयरपिन या अन्य नुकीली चीजों से कान साफ करते हैं, वहीं कई लोग मानते हैं कि कान में जमा मैल गंदगी है, जिसे पूरी तरह निकाल देना चाहिए.

ऐसे में आज हम डॉ. सुमोल रत्ना ( सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं कि क्या वाकई रोजाना कान साफ करना सही है या नहीं. डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि कान की सफाई को लेकर सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से कान साफ करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. कई बार इससे कान में चोट, संक्रमण और सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है.

क्या कान का मैल गंदगी होता है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कान में बनने वाला मैल यानी ईयरवैक्स कोई गंदगी नहीं है, इसे मेडिकल की भाषा में सीरुमेन कहते हैं. यह कान की सुरक्षा के लिए शरीर द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है.

ईयरवैक्स के कई महत्वपूर्ण काम होते हैं:

  • कान को धूल और गंदगी से बचाना
  • बैक्टीरिया और फंगस से सुरक्षा देना
  • कान के अंदर की त्वचा को सूखने से बचाना
  • छोटे कीड़ों को कान में जाने से रोकना

यानी वास्तव में ये मैल शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, इसलिए इसे पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है.

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क्या रोज कान साफ करना सही है?

अब सवाल उफठता है कि क्या रोजाना कान साफ करना सही है? डॉक्टर बताती हैं कि कान खुद ही अपनी सफाई कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं, खाना चबाते हैं या जबड़े को हिलाते हैं, तब कान का अतिरिक्त मैल धीरे-धीरे बाहर आ जाता है. इसलिए रोजाना कान में कुछ डालकर सफाई करना जरूरी नहीं है. बल्कि बार-बार सफाई करने से कान की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है.

ईयरबड से कान साफ करना कितना खतरनाक है?

आजकल ज्यादातर लोग कान साफ करने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि यह आसान लगता है, लेकिन असल में यह नुकसान पहुंचा सकता है.

ईयरबड से होने वाले नुकसान:

मैल अंदर चला जाता है-

ईयरबड इस्तेमाल करने से मैल बाहर निकलने की बजाय कई बार अंदर की ओर जा सकता है, इससे कान बंद होने की समस्या हो सकती है

कान में चोट लग सकती है-

अगर ईयरबड ज्यादा अंदर चला जाए, तो कान की नाजुक त्वचा छिल सकती है या पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है

इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है-

बार-बार रगड़ने से कान की त्वचा में छोटे घाव बन सकते हैं, जहां बैक्टीरिया आसानी से संक्रमण फैला सकते हैं

सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है-

कई बार ज्यादा सफाई करने से कान का पर्दा प्रभावित हो सकता है, जिससे सुनाई देने में परेशानी हो सकती है

किन चीजों से कभी कान साफ नहीं करना चाहिए?

बहुत से लोग घरेलू चीजों से कान साफ करने की गलती करते हैं, यह आदत बेहद खतरनाक हो सकती है.

इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें:

  • माचिस की तीली
  • हेयरपिन
  • चाबी
  • पेन या पेंसिल
  • टूथपिक
  • उंगली
  • धातु की नुकीली वस्तुएं

इनसे कान में गंभीर चोट और संक्रमण हो सकता है

कान में इंफेक्शन के संकेत क्या हैं?

अगर कान की गलत सफाई के कारण संक्रमण हो जाए, तो शरीर कुछ संकेत देता है:

  • कान में दर्द
  • खुजली
  • सूजन
  • कान से पानी या पस निकलना
  • सुनने में कमी
  • कान बंद महसूस होना
  • बदबू आना
  • बुखार

अगर ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए

क्या कान में तेल डालना सही है?

कई लोग सरसों का तेल, नारियल तेल या अन्य घरेलू तेल कान में डालते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, बिना सलाह के ऐसा करना सही नहीं है. कुछ मामलों में तेल डालने से फायदा हो सकता है, लेकिन अगर कान में पहले से संक्रमण, चोट या पर्दे में छेद हो, तो स्थिति और खराब हो सकती है. इसलिए कान में कोई भी तरल पदार्थ डालने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

कब जरूरी होती है कान की सफाई?

हालांकि सामान्य स्थिति में कान खुद साफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मैल ज्यादा जमा हो सकता है. तब डॉक्टर द्वारा सफाई की जरूरत पड़ सकती है।

अगर ये परेसानियां हो रही हैं तो डॉक्टर से मिलें:

  • कान बंद महसूस होना
  • सुनाई कम देना
  • लगातार खुजली
  • कान में दर्द
  • चक्कर आना
  • ईयरफोन इस्तेमाल करते समय परेशानी

डॉक्टर विशेष उपकरणों की मदद से सुरक्षित तरीके से कान साफ करते हैं

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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