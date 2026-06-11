क्या Diabetes के मरीज खा सकते हैं में Strawberry? जानें कितनी मात्रा में खाना सेहत के Dangerous

डायबिटीज के मरीजों को हर चीज का सेवन काफी सोच-समझकर करना पड़ता है, ऐसे में कई बार ये सवाल उठता है कि क्या के लिए स्ट्रॉबेरी सेफ है या नहीं? तो चलिए जानते हैं.

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Diabetes पेशेंट किसी भी चीज को खाने में सौ बार सोचते हैं, उनके खान-पान इसर उनकी सेहत पर डायरेक्ट पड़ता है. यहां तक वो फलों का सेवन भी काफी सोच-समझकर करते हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं ब्लड शुगर न बढ़ जाए. ऐसे में कई बार ये सवाल इनके मन में आता है क्या Strawberry हमारे लिए सेफ है? Strawberry दिखने में जिनती सुंदर दिखती हैं, ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती हैं, हालांकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये डायबिटीज पेशेंट के लिए सेफ है? आइए जानते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हां वैसे तो स्ट्रॉबेरी डायबिटीज वाले लोगों के लिए आमतौर पर सुरक्षित फल है, लेकिन बस इसे सही मात्रा में खाया जाए. स्ट्रॉबेरी क्या है?

स्ट्रॉबेरी खाने में बेहद टेस्टी, लाल और मीठा फल होता है. यह कम कैलोरी वाला होता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है, इसमें भरपूर विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह मीठा तो है, लेकिन ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता.

डायबिटीज में स्ट्रॉबेरी कितनी सुरक्षित है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो स्ट्रॉबेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) बहुत कम होता है. लगभग 40 या उससे भी कम होता है, जिसके चलते ये ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाती है, इसे खाने से शुगर लेवल एकदम तेज स्पाइक नहीं होता है. तरबूज या पके केले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है.

डायबिटीज वाले लोगों के लिए इसके कुछ फायदे हो सकते हैं जैसे-

कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा-

बताते हैं कि एक कप स्ट्रॉबेरी में सिर्फ 11-12 ग्राम कार्ब्स होते हैं, साथ ही साथ इनमें पानी भी बहुत ज्यादा होता है.

फाइबर से भरपूर-

स्ट्रॉबेरी में अच्छी मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, जिससे पाचन अच्छा रहता है और भूख भी कम लगती है

एंटीऑक्सीडेंट्स-

ये शरीर में सूजन कम करते हैं, इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करते हैं और दिल को भी स्वस्थ रखते हैं.

क्या स्ट्रॉबेरी ब्लड शुगर बढ़ाती है?

अब सवाल उठता है कि क्या स्ट्रॉबेरी के सेवन से ब्लड शुगर बढ़ती है? तो इसका जवाब है हां, लेकिन अगर आप इसे सामान्य मात्रा में खाते हैं तो ये सेहत पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है. अगर ज्यादा मात्रा में या जूस, जैम, आइसक्रीम जैसी चीजों के साथ इसे खाएंगे तो ब्लड शुगर जरूर बढ़ सकता है. हमेशा ताजी और सादी स्ट्रॉबेरी खाएं.

डायबिटीज में कितनी खाएं?

एक बार में: आधा कप से 1 कप (लगभग 8-10 मीडियम साइज स्ट्रॉबेरी)

दिन में कितनी बार? 1 या 2 बार (अपने कुल कार्ब्स के हिसाब से)

सबसे अच्छा है – खाने के बाद अपना ब्लड शुगर चेक करके देख लें कि आपके शरीर पर कैसा असर पड़ता है.

स्ट्रॉबेरी खाने के सबसे अच्छे तरीके-

अगर आप स्ट्रॉबेरी खाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे सादी ताजी स्ट्रॉबेरी स्नैक की तरह खाएं या इसे दही ( unsweetened curd) के साथ खाएं, ओट्स या दलिया में डालकर खा सकते हैं. मुट्ठी भर बादाम या अखरोट के साथ खाएं,

स्ट्रॉबेरी डायबिटीज वाले लोगों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित फल है, बस इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा ताजी खाएं और कम मात्रा में खाएं. हालांकि कोई भी फल खाने से पहले डॉक्टर या डायटीशियन से सलाह जरूर लें और अपना ब्लड शुगर नियमित चेक करते रहें.

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है, India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर, डायटीशियन या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है. डायबिटीज या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित व्यक्ति किसी भी फल, खाद्य पदार्थ या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें. अपनी दवाएं बिना चिकित्सकीय सलाह के बंद या बदलें नहीं. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी निर्णय के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है.