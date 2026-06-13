क्या खाली पेट 1 गिलास गन्ने का जूस पीना सेहत के लिए सही है? जानिए पीने का क्या है सही समय

Sugarcane Juice On An Empty Stomach Good For Health: समर में गन्ने का जूस ठंडा-ठंडा मिल जाए, तो बात ही अलग होती है. आज आपको बताते हैं क्या आपको खाली पेट 1 गिलास गन्ने का जूस पीना चाहिए या नहीं?

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(pic credit- pexels)

Sugarcane Juice On An Empty Stomach Good For Health: गर्मियों का मौसम आते ही लोगों का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. काफी सारी चीजों को अपनाते हैं, जिससे उनका शरीर ठंडा रह सके,लेकिन कोई भी तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करता है. लोगों को ठंडा-ठंडा गन्ने का जूस पीना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको पीने के बाद आपका शरीर बिल्कुल ताजगी से भर जाता है. शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ तुरंत ऊर्जा देने का भी काम करता है. कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, कि क्या खाली पेट 1 गिलास गन्ने का जूस पीना सेहत के लिए सही है क्या नहीं और इस समस पीना इसको बेस्ट होता है. अगर आपको भी इस सवाल का जवाब नहीं पता है और आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इसको बारे में सारी जानकारी. आपको इसको जरूर जान लेना चाहिए.

गन्ने का जूस सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है. ये एक प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक मानी जाती है. ताजा-ताजा निकालकर आप इसको पी सकते हैं. गन्ने का जूस शरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है और साथ ही गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाने का भी काम करता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है.

क्या खाली पेट गन्ने का जूस पीना सही है?

अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, तो आइए इस सवाल का जवाब आपको बताते हैं. डॉक्टर के अनुसार रोजाना खाली पेट पीना हर किसी के लिए गन्ने का जूस ठीक नहीं है. खाली पेट इसे पीने से कुछ लोगों का ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है. जिन लोगों को डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्या है उनको तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही गन्ने के जूस का सेवन करना चाहिए. 1 गिलास सुबह के समय या खाना खाने के बाद भी आप इसको सेवन कर सकते हैं.

गन्ने का जूस पीने के फायदे

अगर आप रोजाना गन्ने का जूस अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करता है, आपके शरीर को एकदम ठंडा रखता है, लिवर के लिए ये एकदम बेस्ट माना जाता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)