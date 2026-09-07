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घर में सीलन की वजह से टपक रहा है पानी? थर्माकोल की ये ट्रिक आएगी बेहद काम

क्या आपके घर में भी सीलन की वजह से टपक रही है छत? थर्माकोल की मदद से अपनाएं ये आसान जुगाड़, मिनटों में दूर हो जाएगी समस्या. तो आइए जानते हैं, थर्माकोल की मदद से छत की सीलन और पानी टपकने की समस्या से कैसे राहत पाई जा सकती है.

Written by: Sapna
Published: September 7, 2026, 10:58 AM IST
home dampness
जब आप थर्माकोल और पेट्रोल से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, तो उसे सीलन वाली जगह पर ध्यान से लगाना है (AI PHOTO)

बरसात के मौसम में घर की दीवारों और छत पर सीलन की समस्या आम हो जाती है. कई बार ज्यादा बारिश होने पर छत से पानी टपकने लगता है, जिससे घर में काफी परेशानी होती है. अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. एक आसान घरेलू जुगाड़ की मदद से आप कुछ समय के लिए इस परेशानी से राहत पा सकते हैं. इसके लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में आसानी से मिलने वाले थर्माकोल और कुछ जरूरी चीजों की मदद से छत से आने वाले पानी को रोकने की कोशिश की जा सकती है. यह तरीका खासतौर पर छोटी-मोटी लीकेज या अस्थायी राहत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

थर्माकोल से जुड़ा क्या है ये जुगाड़?

थर्माकोल यानी पॉलीस्टायरीन एक तरह का प्लास्टिक फोम है, जिसे सीलन वाली जगह पर लगाने से वहां से पानी टपकना बंद हो सकता है. इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लें, जिसमें अच्छी तरह से पेस्ट तैयार किया जा सके. इसके बाद उसमें पेट्रोल डालें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा थर्माकोल मिलाएं. साथ के साथ उसे चलाते रहें. थर्माकोल पेट्रोल में मिलते ही पिघलता जाएगा और हलवे की तरह पेस्ट तैयार हो जाएगा. यही पेस्ट आपके बहुत ही काम का है.

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ऐसे भरें दरारें

जब आप थर्माकोल और पेट्रोल से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, तो उसे सीलन वाली जगह पर ध्यान से लगाना है. इसके लिए छत की उन जगहों को अच्छे से साफ कर लें, जहां पर इस पेस्ट को लगाना है. इसके बाद इसे दरारों के ऊपर लगा देना है और सभी दरारों को अच्छे से भर देना है. ध्यान रहे कि जब भी आप इसे यूज करें तो हाथों से इसे नहीं लगाएं, बल्कि किसी बर्तन या दूसरी चीज की मदद से ही लगाएं, क्योंकि पेट्रोल से हाथों में जलन भी हो सकती है या फिर एलर्जी भी. लेकिन जब भी आप इसे यूज करें तो आसपास बिल्कुल भी आग न लगाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है.

लंबे समय के लिए क्या है बेहतर ऑप्शन?

अगर हर बारिश में छत से पानी टपकता है, तो असली समस्या का समाधान करवाना जरूरी है. इसके लिए रूफ वॉटरप्रूफिंग, क्रैक रिपेयर और सही सीलेंट जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जाते हैं. जरूरत के हिसाब से सीमेंट आधारित वॉटरप्रूफिंग सिस्टम भी लगाया जा सकता है. ध्यान रखें कि कोई भी घरेलू ट्रिक लीकेज की मूल वजह को हमेशा के लिए खत्म नहीं करती. अगर छत में बड़ी दरार है या लगातार पानी रिस रहा है, तो समय रहते प्रोफेशनल रिपेयर करवाना ही सबसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है. थर्माकोल वाली ट्रिक छोटी-मोटी दरार को भर सकती है. इस समस्या के लिए आप किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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