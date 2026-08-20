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दीमक से खराब हो रहा है फर्नीचर? आज ही अपनाएं ये आसान उपाय

Termite Home Remedies: दीमक एक ऐसा कीड़ा है, जो एक बार फर्नीचर में लग जाए तो उसे अंदर से खोखला कर देती है और धीरे-धीरे पूरा फर्नीचर खराब हो सकता है. ऐसे में अगर आप अपने घर के फर्नीचर को दीमक से बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान उपायों को अपनाना जरूरी है.

Written by: Sapna
Published: August 20, 2026, 1:50 PM IST
Termite Control
दीमक से बचाव के लिए सबसे जरूरी बात है कि फर्नीचर को सीलन और पानी से दूर रखा जाए.

दीमक का नाम सुनते ही सबसे पहले लकड़ी के फर्नीचर की चिंता होने लगती है. घर में रखी अलमारी, सोफा, बेड, चेयर, टेबल, दरवाजे और गेट जैसी लकड़ी की चीजों में दीमक लगने का खतरा रहता है. मानसून के मौसम में नमी बढ़ने के कारण इसका खतरा और भी ज्यादा हो जाता है. कई बार शुरुआत में दीमक का पता नहीं चलता और जब तक नजर पड़ती है, तब तक फर्नीचर अंदर से काफी हद तक खोखला हो चुका होता है. ऐसे में समय रहते कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर और आसान उपाय अपनाकर फर्नीचर को दीमक से बचाया जा सकता है.

नीम का तेल हो सकता है मददगार

अगर आपके फर्नीचर में दीमक लग चूका है, तो आप नीम के तेल का यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीम के तेल की जरूरत पड़ेगी और उसे कॉटन या छोटे ब्रश की मदद से फर्नीचर की उन जगहों पर लगाना है, जहां पर दीमक ने फर्नीचर खराब करना शुरू कर दिया है. दरारों और छोटे छेदों में तेल पहुंचना चाहिए.नीम में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड कीड़ों को दूर करने में मदद करते हैं.

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सिरका और नींबू का यूज़

घर में मौजूद सिरका और नींबू से भी एक साधारण स्प्रे तैयार किया जा सकता है. इसके लिए सफेद सिरके में नींबू का रस मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. इसे लकड़ी के प्रभावित हिस्से पर हल्के तौर पर लगाया जा सकता है. ध्यान रखें कि किसी भी मिश्रण को यूज़ करने से पहले फर्नीचर के छोटे और छिपे हुए हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें.

फर्नीचर को धूप जरूर दिखाएं

बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दीमक लगने का खतरा रहता है. नमी की वजह से दीमक तेजी से लगती है. ऐसे में जब भी धूप निकले, तो आप लकड़ी के सामान को धीरे-धीरे करके धूप में रख दें. अगर फर्नीचर को बाहर रखना संभव हो, तो कुछ घंटों के लिए उसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो. इससे लकड़ी में मौजूद नमी कम होती है.

नमक से भी कर सकते हैं बचाव

कुछ लोग दीमक प्रभावित जगहों पर नमक या नमक के घोल का यूज़ करते हैं. यह एक आसान घरेलू तरीका है, लेकिन इसे दीमक के गंभीर संक्रमण का पक्का इलाज नहीं माना जाना चाहिए. अगर दीमक लगातार बढ़ रही है, तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

नमी से फर्नीचर को रखें दूर

दीमक से बचाव के लिए सबसे जरूरी बात है कि फर्नीचर को सीलन और पानी से दूर रखा जाए. फर्श पर लगातार नमी या फर्नीचर के आसपास जमा पानी इसकी समस्या बढ़ा सकता है. इसलिए घर में लीकेज को समय रहते ठीक करवाएं और लकड़ी को हमेशा सूखा रखने की कोशिश करें.

दीवार से थोड़ी दूरी पर रखें फर्नीचर

फर्नीचर को बिल्कुल दीवार से सटाकर रखने के बजाय थोड़ी जगह छोड़ना बेहतर होता है. इससे हवा लगती रहती है और नमी जमा होने की संभावना कम होती है. खासकर ऐसी दीवारों के पास फर्नीचर रखने से बचें जहां सीलन रहती हो.

लकड़ी की नियमित जांच करें

हर कुछ समय में अपने लकड़ी के फर्नीचर को ध्यान से देखें. छोटे छेद, लकड़ी का पाउडर, कमजोर होती सतह या लकड़ी के अंदर से खोखली आवाज आना दीमक के संकेत हो सकते हैं. शुरुआत में ही समस्या पकड़ में आ जाए तो नुकसान को बढ़ने से रोकना आसान होता है.

दीमक ज्यादा फैल जाए तो एक्सपर्ट की लें मदद

अगर दीमक फर्नीचर के बड़े हिस्से में फैल चुकी है या घर के कई लकड़ी के सामान में इसके निशान दिखाई दे रहे हैं, तो घरेलू उपायों के बजाय प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना बेहतर है. समय पर इलाज कराने से फर्नीचर को पूरी तरह खराब होने से बचाया जा सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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