गैस चूल्हे से निकल रहा है पीला फ्लेम? तुरंत करें ये काम, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Yellow Gas Flame: क्या आपके गैस चूल्हे की लौ नीली के बजाय पीली दिखाई दे रही है? तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है और आपकी एक लापरवाही, बड़ा हादसा बन सकती है.

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अगर बर्नर साफ करने और सुखाने के बाद भी लौ लगातार पीली दिखाई देती है (AI PHOTO)

गैस चूल्हे की लौ का नीला होना सामान्य माना जाता है. वहीं, अगर लौ लगातार पीली या नारंगी दिखाई दे रही है, तो यह गैस के सही तरीके से न जलने का संकेत हो सकता है. ऐसे में हो सकता है कि चूल्हे के बर्नर में गंदगी हो या हवा की कमी हो. इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए समय रहते चूल्हे की जांच और सफाई करवाना जरूरी है. इसकी सफाई आप आपने घर पर भी कर सकते हैं. पीली लौ निकलने से बर्तन भी काले पड़ने लगते हैं और गैस की भी बर्बादी होती है.

पीली लौ क्यों हो सकती है खतरनाक

गैस का सही तरीके से दहन (Combustion) न होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस बनने का खतरा बढ़ता है.यह गैस ना तो दिखाई देती है और ना ही इसकी गंध आती है, इसलिए इसका पता भी नहीं लगता है.यह गैस जब सांस के जरिए बॉडी में जाती है, तो सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए गैस की लौ में लगातार बदलाव दिखाई दे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

घर पर बर्नर की ऐसे करें सफाई

सबसे पहले गैस बंद करें और चूल्हे को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद बर्नर को सावधानी से निकालकर गर्म पानी और हल्के डिशवॉशिंग लिक्विड में कुछ देर भिगो सकते हैं. इससे बर्नर पर जमी चिकनाई और गंदगी कम हो जाएगी. अब बर्नर को मुलायम ब्रश या पुराने टूथब्रश से अच्छी तरह साफ करें. इसके छोटे-छोटे छेदों में जमा गंदगी को धीरे से हटाएं. छेदों को किसी नुकीली चीज से कुरेदकर बड़ा करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे बर्नर की गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है. सफाई के बाद बर्नर को साफ पानी से धोकर पूरी तरह सुखाना जरूरी है. गीला बर्नर चूल्हे पर लगाने से लौ ठीक तरह से नहीं जल सकती. बर्नर पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे सही जगह पर लगाएं और फिर चूल्हा चलाकर लौ देखें.

सफाई के बाद भी पीली लौ आए तो क्या करें

अगर बर्नर साफ करने और सुखाने के बाद भी लौ लगातार पीली दिखाई देती है, तो खुद चूल्हे के एयर शटर, गैस जेट या दूसरी अंदरूनी सेटिंग में बदलाव न करें. ऐसी में गैस तकनीशियन से चूल्हे की जांच करवाएं.पीली लौ को नजरअंदाज करने से गैस की खपत बढ़ सकती है, बर्तन काले पड़ सकते हैं और सुरक्षा से जुड़ी समस्या भी पैदा हो सकती है. इसलिए लौ का रंग बदलते ही चूल्हे की सफाई और जरूरत पड़ने पर उसकी जांच जरूर करवाएं.